Φαίη Σκορδά: «Έγραφαν όλοι ότι θα αλλάξουμε ώρα κι εγώ δεν το ήξερα»

Φαίη Σκορδά: «Έγραφαν όλοι ότι θα αλλάξο...

«Ήξερα ότι θα αλλάξω κανάλι» παραδέχτηκε

Η Φαίη Σκορδά μίλησε σήμερα (7/11/2025) στον αέρα του Buongiorno για την εποχή που βρισκόταν στον ΣΚΑΙ και τις φήμες που υπήρχαν για την αλλαγή ώρας της εκπομπής της.

Η παρουσιάστρια, Φαίη Σκορδά, ανέφερε ότι εκείνη δεν είχε ιδέα ότι θα αλλάξει ώρα η εκπομπή και απλά το διάβαζε στα δημοσιεύματα. Όπως φαίνεται όμως ήξερε ότι θα αλλάξει κανάλι.

«Είμαι στον ΣΚΑΙ και γράφουν όλοι ότι θα αλλάξουμε ώρα. Εγώ δεν το ήξερα, αλλά το έγραφαν όλοι», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

«Πότε, Φαίη μου; Το πότε είναι το θέμα» αναρωτήθηκε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος

Η Φαίη Σκορδά απάντησε ότι «Από την αρχή της σεζόν το έλεγαν, ότι θα αλλάξουμε ώρα. Σας ορκίζομαι, δεν είχα ιδέα»

Στην ερώτηση όμως του Ανδρέα Μικρούτσικου για το αν ήξερε εκείνη ότι θα αλλάξει κανάλι, η παρουσιάστρια αποκάλυψε «Το ήξερα!».

