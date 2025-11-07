Μεσολόγγι: Καταδικάστηκε ο κρεοπώλης για την κατοχή μαχαιριού

Σε 4 μήνες με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε ο κρεοπώλης από το Μεσολόγγι που κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ισόβια για τον θάνατο του Μπάμπη Κούτσικου, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο για κατοχή μαχαιριού.

Πρόκειται για το μαχαίρι που είχε εντοπίσει η αστυνομία στο αυτοκίνητό του, όταν τον αναζητούσε και τον βρήκε στην Κλεπά της ορεινής μετά την εξαφάνιση του Μπάμπη. Στην έρευνα που έκανε η αστυνομία βρήκε το μαχαίρι και οδήγησε τον κρεοπώλη στο τμήμα.

Πρωτόδικα ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί επίσης σε 4 μήνες και η ποινή έμεινε η ίδια μετά και από πρόταση της Εισαγγελέως.

Η Εισαγγελέας στην αγόρευσή της είπε στην ουσία ότι το μαχαίρι δεν το είχε τυχαία ο κατηγορούμενος παρόλο που είναι κρεοπώλης και κυνηγός, καθώς οι τότε συνθήκες ήταν περίεργες. Στην ουσία είπε ότι υπήρχε ήδη ο φόβος του να είναι νεκρός ο Μπάμπης παρόλο που δεν είχε βρεθεί και θα ήταν πιθανό να είχε δολοφονηθεί από μαχαίρι, ανεξάρτητα αν στην συνέχεια τα πράγματα ήταν διαφορετικά.



Οι συνήγοροι υπεράσπισης Χρήστος Τσιμπούκης και Ιάκωβος Μπαλτάς τόνισαν ότι οι δυο υποθέσεις δεν συνδέονται μεταξύ τους και το Δικαστήριο πρέπει να εξετάσει την οπλοκατοχή ανεξάρτητα και να αθωώσει τον κατηγορούμενο αφού δεν είναι ο μοναδικός κυνηγός που έχει στον σάκο του μαχαίρι το οποίο χρησιμεύει στο κυνήγι.

