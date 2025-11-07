Πάτρα: Με τη συμμετοχή Ανδρουλάκη η Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Δυτική Ελλάδα

Στις 23 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών θα παρουσιαστούν οι πολιτικές προτάσεις για τους νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.
Στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου η Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής για τη Δυτική Ελλάδα, με τη συμμετοχή του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη και των τριών βουλευτών των νομών της περιοχής: Γιώργου Παπανδρέου (Αχαΐα), Μιχάλη Κατρίνη (Ηλεία) και Χριστίνας Σταρακά (Αιτωλοακαρνανία).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, ξεκινώντας στις 16:00 με τέσσερις θεματικές ενότητες σε δύο αίθουσες, που αφορούν θέματα ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, κοινωνικής προστασίας και εκπαίδευσης.
Αμέσως μετά τις ενότητες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα απευθύνει την κεντρική ομιλία του στο μεγάλο αμφιθέατρο.
Την οργανωτική επιμέλεια της συνδιάσκεψης έχουν οι Παύλος Γερουλάνος, Ιωάννης Τσίμαρης και Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου έχει αναλάβει τη σύσταση των ομάδων εργασίας για τις πολιτικές θέσεις που θα παρουσιαστούν.
