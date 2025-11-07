Στα ύψη οι τιμές των γλυκών - «Μια πάστα που πέρυσι κόστιζε 2 ευρώ, φτάνει πλέον τα 4 ευρώ»

Για τις τιμές των γλυκισμάτων ενόψει των Xριστουγέννων μίλησε ο πρόεδρος Ζαχαροπλαστών Ελλάδος Γιάννης Γλύκος στην τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ “Νewsroom”.

Όπως εκτίμησε ο κ.Γλύκος οι τιμές στα μελομακάρονα και στους κουραμπιέδες αναμένεται να παραμείνουν φέτος στα περυσινά επίπεδα. «Φέτος τα ζαχαροπλαστεία τα πουλάνε από 13,80 έως 18 ευρώ το κιλό, ανάλογα με το μαγαζί. Δεν έχουμε καμία αύξηση από πέρυσι γιατί τα βούτυρα έχουν σταθεροποιηθεί» είπε συμπληρώνοντας ότι «τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες θα μείνουν στις ίδιες τιμές για όλη τη σεζόν. Δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση» υπογράμμισε.

Και συνέχισε λέγοντας πως «μια πάστα που πέρυσι κόστιζε 2 ευρώ, φτάνει πλέον 3 ή 4 ευρώ». Παρόλα αυτά, όπως εξήγησε, οι ζαχαροπλάστες προσπαθούν να διατηρήσουν ενιαίες τιμές για να μην επιβαρύνουν περαιτέρω τους πελάτες που πλέον αγοράζουν τόσα τεμάχια όσα και τα μέλη της οικογένειάς τους: «Όλες τις πάστες, λευκές ή μαύρες, τις έχουμε σε μία τιμή. Από τη μία κερδίζουμε λίγο παραπάνω, από την άλλη χάνουμε. Δεν μπορείς να λες στον πελάτη πάρε αυτό 3 ευρώ και το άλλο 4 ευρώ. Βάζουμε 3,5 ευρώ όλα και τελειώνει η υπόθεση».

Για το κακάο

Τέλος αναφέρθηκε και στο θέμα του κακάο «Πριν από δύο χρόνια ο τόνος του κακάο είχε 2.000 δολάρια. Έφτασε μέχρι και τα 12.000 δολάρια. Εμείς όμως κρατήσαμε τις τιμές όσο μπορούσαμε. Αντί να κάνουμε αύξηση 300%, κάναμε μόνο 20% με 30% και προσπαθήσαμε να απορροφήσουμε όλον τον κραδασμό. Όμως πλέον δεν βγαίνουμε, τα μαγαζιά μας δεν βγαίνουν πέρα», δήλωσε.

Μιλώντας για την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές που παρατηρείται επισήμανε ότι αυτό δεν έχει φανεί στην ελληνική αγορά ο πρόεδρος των Ζαχαροπλαστών Ελλάδος τόνισε: «Τώρα υπάρχει μία σταθεροποίηση και μία πτώση στο κακάο, η οποία όμως δεν έχει φανεί στις τιμές της σοκολάτας. Παλιά αγοράζαμε σοκολάτα 4 με 4,5 ευρώ το κιλό, φτάσαμε να την αγοράζουμε 12 ευρώ και σήμερα πληρώνουμε 9 με 10 ευρώ. Το κακάο έπεσε από τα 12.000 στα 6.000 δολάρια, αλλά δεν έχει μετακυλιστεί ακόμα η μείωση στις τιμές μας».