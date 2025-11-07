Back to Top
Ο Μικ Τζάγκερ ανέβασε φωτογραφίες από την Κνωσό

Ο 82χρονος frontman των Rolling Stones που βρέθηκε για κάποιες ημέρες στην Κρήτη δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κνωσό

Τις ομορφιές της Κρήτης διαφημίζει ο Μικ Τζάγκερ που δεν έχασε την ευκαιρία να προβάλει τους αρχαιολογικούς χώρους της Κνωσσού

Ο Μικ Τζάγκερ δείχνει πόσο αγαπάει την Ελλάδα και μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι του στην Κρήτη με τους ακόλουθούς του στα social media.

Ο 82χρονος frontman των Rolling Stones που βρέθηκε για κάποιες ημέρες στην Κρήτη δημοσίευσε αρκετές  φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κνωσό. 

Ο διάσημος τραγουδιστής εμφανίζεται να ποζάρει από διάφορα σημεία του μοναδικού αρχαιολογικού χώρου της Κρήτης.

«Κάπου στη Μεσόγειο. Αλλά πού;», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσής του στα social media.

Να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες ο Μικ Τζάγκερ είχε επισκεφθεί την Κρήτη βρέθηκε στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και δεν έχασε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στα αρχαία μνημεία και να δειπνήσει σε ελληνικές ταβέρνες.

