Ο Μικ Τζάγκερ ανέβασε φωτογραφίες από την Κνωσό

Τις ομορφιές της Κρήτης διαφημίζει ο Μικ Τζάγκερ που δεν έχασε την ευκαιρία να προβάλει τους αρχαιολογικούς χώρους της Κνωσσού.

Ο Μικ Τζάγκερ δείχνει πόσο αγαπάει την Ελλάδα και μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι του στην Κρήτη με τους ακόλουθούς του στα social media.

Ο 82χρονος frontman των Rolling Stones που βρέθηκε για κάποιες ημέρες στην Κρήτη δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κνωσό.

Ο διάσημος τραγουδιστής εμφανίζεται να ποζάρει από διάφορα σημεία του μοναδικού αρχαιολογικού χώρου της Κρήτης.