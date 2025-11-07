Ο Μικ Τζάγκερ ανέβασε φωτογραφίες από την Κνωσό

Ο 82χρονος frontman των Rolling Stones που βρέθηκε για κάποιες ημέρες στην Κρήτη δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κνωσό
Τις ομορφιές της Κρήτης διαφημίζει ο Μικ Τζάγκερ που δεν έχασε την ευκαιρία να προβάλει τους αρχαιολογικούς χώρους της Κνωσσού.
Ο Μικ Τζάγκερ δείχνει πόσο αγαπάει την Ελλάδα και μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι του στην Κρήτη με τους ακόλουθούς του στα social media.
Ο 82χρονος frontman των Rolling Stones που βρέθηκε για κάποιες ημέρες στην Κρήτη δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κνωσό.
Ο διάσημος τραγουδιστής εμφανίζεται να ποζάρει από διάφορα σημεία του μοναδικού αρχαιολογικού χώρου της Κρήτης.
«Κάπου στη Μεσόγειο. Αλλά πού;», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσής του στα social media.
Να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες ο Μικ Τζάγκερ είχε επισκεφθεί την Κρήτη βρέθηκε στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και δεν έχασε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στα αρχαία μνημεία και να δειπνήσει σε ελληνικές ταβέρνες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr