Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό

Δίπλα στον Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ ήταν ένας άνδρας που κρατούσε χαρτομάντιλα προφανώς για να σκουπίσει τα δάκρυά του

Με λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των καλλιστείων Miss Universe Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ για τη δημόσια επίπληξη προς τη Μις Μεξικό σε εκδήλωση που προκάλεσε την αποχώρηση άλλων υποψηφίων για τον τίτλο - ανάμεσα τους και η νικήτρια του 2024 Βικτόρια Θίλβινγκ. «Είμαι άνθρωπος. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο», είπε ο διευθυντής της Miss Universe Thailand σε δηλώσεις που έκανε την Τετάρτη. Δίπλα του, μάλιστα, ήταν ένας άνδρας που κρατούσε χαρτομάντιλα προφανώς για να σκουπίσει τα δάκρυά του.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@sarinkp.official/video/7569201465705696519" data-video-id="7569201465705696519" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@sarinkp.official" href="https://www.tiktok.com/@sarinkp.official?refer=embed">@sarinkp.official</a> Nawat broke down in tears. MUO disrespected the Thai host who invested over 200 million baht. Some of contestants refused to take photos for the sponsors. . <a title="missuniverse" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/missuniverse?refer=embed">#missuniverse</a> <a title="missuniverse2025" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/missuniverse2025?refer=embed">#missuniverse2025</a> <a title="missuniverso" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/missuniverso?refer=embed">#missuniverso</a> <a title="sarinkp" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/sarinkp?refer=embed">#sarinkp</a> <a target="_blank" title=" original sound - SarinKp.official" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-SarinKpofficial-7569201492964510485?refer=embed"> original sound - SarinKp.official</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Μιλώντας, δε, αργότερα σε άλλη εκδήλωση, ο Ιτσαραγκρισίλ ζήτησε ξανά συγγνώμη απευθυνόμενος στις υποψήφιες καλλονές που στεκόντουσαν πίσω του. «Δεν είχα πρόθεση να βλάψω κανέναν, γιατί σας σέβομαι όλους. Λυπάμαι πολύ που συνέβη αυτό. Πρώτα, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τις υποψήφιες. Αν κάποιος επηρεάστηκε και δεν ένιωσε άνετα με αυτό που συνέβη, λυπάμαι πολύ» ανέφερε ο αξιωματούχος από την Ταϊλάνδη.

Η Μις Μεξικό, Φάτιμα Μπος, που δέχθηκε την δημόσια επίπληξη του προέδρου των Miss Universe

Το επεισόδιο που έγινε viral To σοβαρό επεισόδιο, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά, ξεκίνησε όταν ο Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ άρχισε να μιλάει για την απουσία της Μεξικανής, Μελίσα Φλόρες Μπος, από μια φωτογράφιση χορηγών. Στο βίντεο ακούγεται ο Ναουάτ να ζητά από τη Μις Μεξικό να σηκωθεί όρθια και να δώσει εξηγήσεις μπροστά στις κάμερες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The moment things got heated between Papa Nawat and Miss Universe Mexico prompting Queen Victoria Kjær Theilvig and the other girls leaving the venue.<a href="https://twitter.com/hashtag/MissUniverse2025?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MissUniverse2025</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/74thMissUniverse?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#74thMissUniverse</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MissUniverse?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MissUniverse</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MGIxMU?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MGIxMU</a> <a href="https://t.co/Wmn8bvNEMM">pic.twitter.com/Wmn8bvNEMM</a></p>— Yashael (@Dainsleif_10) <a href="https://twitter.com/Dainsleif_10/status/1985630337649844371?ref_src=twsrc%5Etfw">November 4, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Όταν εκείνη εμφανώς σε άβολη θέση απάντησε ότι δεν ήθελε να επιπλήττεται δημόσια μπροστά στις συναδέλφους της, ο Ναουάτ πήρε το μικρόφωνο για να την διακόψει και, σύμφωνα με πληροφορίες, την αποκάλεσε «χαζή». Στη συνέχεια, δε, έδωσε εντολή στο προσωπικό ασφαλείας να συνοδεύσει τη Μις Μεξικό έξω από το ξενοδοχείο, αφού εκείνη επέμεινε να «χρησιμοποιήσει τη φωνή της». Η κίνηση αυτή, όμως, προκάλεσε αντιδράσεις από άλλες υποψήφιες για τον τίτλο της Miss Universe οι οποίες σηκώθηκαν από τις θέσεις τους για να αποχωρήσουν από την εκδήλωση. «Σταματήστε, σταματήστε» τους φώναξε ο πρόεδρος των καλλιστείων, χωρίς αποτέλεσμα. Ανάμεσα στις καλλονές που αποχώρησαν ήταν και η νικήτρια του διαγωνισμού του 2024, Βικτόρια Θίλβινγκ η οποία είπε στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από την αίθουσα, «πρόκειται για τα δικαιώματα των γυναικών. Λυπάμαι πολύ, πρέπει να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Τους σεβόμαστε όλους, αλλά δεν πρέπει να χειριζόμαστε έτσι τα πράγματα». «Το να καταστρέφεις μια άλλη κοπέλα είναι κάτι παραπάνω από ασέβεια και δεν είναι κάτι που έχω κάνει ποτέ. Γι' αυτό παίρνω το παλτό μου και φεύγω» πρόσθεσε η Θίλβινγκ σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε στα social media ως «η δυνατή πράξη στην ιστορία του Miss Universe».

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Day 3 Eskandalo.<br>Miss Universe 2024 Victoria Kjær Theilvig and some of the girls walked out minutes before the orientation started.<a href="https://twitter.com/hashtag/MissUniverse2025?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MissUniverse2025</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/74thMissUniverse?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#74thMissUniverse</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MissUniverse?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MissUniverse</a> <a href="https://t.co/PahDM5QSrI">pic.twitter.com/PahDM5QSrI</a></p>— Yashael (@Dainsleif_10) <a href="https://twitter.com/Dainsleif_10/status/1985621346311967046?ref_src=twsrc%5Etfw">November 4, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>