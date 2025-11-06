Σάλος στο Μις Υφήλιος στην Ταϊλάνδη: Ο διευθυντής αποκάλεσε χαζή την Μις Μεξικό

Λίγες ώρες αργότερα αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη
Τον γύρο του κόσμου κάνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Μις Μεξικό και τον διευθυντή των καλλιστείων Μις Υφήλιος που φέτος γίνονται στην Ταϊλάνδη ο οποίος την προσέβαλλε δημόσια αποκαλώντας την χαζή.
Ο διευθυντής της Μις Υφήλιος Ταϊλάνδης, Nawat Itsaragrisil, ζήτησε συγγνώμη καθώς στο βίντεο φαίνεται να επιπλήττει τις διαγωνιζόμενες της Μις Υφήλιος 2025 και να αποκαλεί τη Μις Υφήλιος Μεξικό, Fatima Bosch, χαζή επειδή δεν δημοσίευσε διαφημιστικό υλικό της Ταϊλάνδης.
Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο Itsaragrisil απευθυνόμενος στην νεαρή κοπέλα είπε: «Αν ακολουθήσεις την εντολή του δικού σου διευθυντή, είσαι χαζή».
Όπως θα δείτε στο βίντεο ο διευθυντής των καλλιστείων «ξέφυγε» ταπεινώνοντας την κοπέλα δημόσια.
«Δεν σου έδωσα την ευκαιρία να μιλήσεις. Ακόμα μιλάω! Ακόμα μιλάω!», της είπε.
Μάλιστα στη συνέχεια κάλεσε την ασφάλεια.
Η Μις Μεξικό αποχώρησε αλλά την ακολούθησαν και οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες εξοργισμένες με την συμπεριφορά του ανθρώπου αυτού.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων με τον Raul Rocha, πρόεδρο του Οργανισμού Miss Universe, να καταδικάζει τις ενέργειες του Ταϊλανδού προσθέτοντας ότι θα περιορίσει τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον φετινό διαγωνισμό.
Τελικά, το βράδυ της Τετάρτης (05/11/25), κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής για τη Μις Υφήλιος 2025, ο Itsaragrisil ζήτησε συγγνώμη, με την δικαιολογία ότι βρισκόταν υπό «μεγάλη πίεση».
«Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβετε ότι η πίεση είναι μεγάλη. Είμαι άνθρωπος. Μερικές φορές, δεν μπορώ να ελέγξω», είπε ο Itsaragrisil. «Παρεμπιπτόντως, δεν σκοπεύω να βλάψω κανέναν γιατί σας σέβομαι όλους… Πρέπει να πω ότι λυπάμαι πολύ που συνέβη αυτό». Και πρόσθεσε: «Αν κάποιος δεν αισθάνεται άνετα με αυτό που συνέβη, λυπάμαι πολύ».
Στη συνέχεια υποκλίθηκε στις διαγωνιζόμενες της Μις Υφήλιος 2025.
Ο διαγωνισμός Μις Υφήλιος 2025 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου.
