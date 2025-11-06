Σάλος στο Μις Υφήλιος στην Ταϊλάνδη: Ο διευθυντής αποκάλεσε χαζή την Μις Μεξικό

Τον γύρο του κόσμου κάνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Μις Μεξικό και τον διευθυντή των καλλιστείων Μις Υφήλιος που φέτος γίνονται στην Ταϊλάνδη ο οποίος την προσέβαλλε δημόσια αποκαλώντας την χαζή.

Ο διευθυντής της Μις Υφήλιος Ταϊλάνδης, Nawat Itsaragrisil, ζήτησε συγγνώμη καθώς στο βίντεο φαίνεται να επιπλήττει τις διαγωνιζόμενες της Μις Υφήλιος 2025 και να αποκαλεί τη Μις Υφήλιος Μεξικό, Fatima Bosch, χαζή επειδή δεν δημοσίευσε διαφημιστικό υλικό της Ταϊλάνδης.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο Itsaragrisil απευθυνόμενος στην νεαρή κοπέλα είπε: «Αν ακολουθήσεις την εντολή του δικού σου διευθυντή, είσαι χαζή».

Όπως θα δείτε στο βίντεο ο διευθυντής των καλλιστείων «ξέφυγε» ταπεινώνοντας την κοπέλα δημόσια.

«Δεν σου έδωσα την ευκαιρία να μιλήσεις. Ακόμα μιλάω! Ακόμα μιλάω!», της είπε.

Μάλιστα στη συνέχεια κάλεσε την ασφάλεια.

Η Μις Μεξικό αποχώρησε αλλά την ακολούθησαν και οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες εξοργισμένες με την συμπεριφορά του ανθρώπου αυτού.