Καινούργιου σε Ηλιάκη: «Δε θυμάμαι τον λόγο που παρεξηγηθήκαμε και χαθήκαμε»

Μετά από 11 ολόκληρα χρόνια η Κατερίνα Καινούργιου συνάντησε ξανά τη Μαρία Ηλιάκη σε τηλεοπτικό πλατό, μετά το τέλος της εκπομπής «Δέστε τους» που παρουσίαζαν στον ALPHA μαζί με τον Νίκο Μουτσινά.

Η Μαρία Ηλιάκη φιλοξενήθηκε από την Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωινό της Τετάρτης (05.11.2025) και αναφέρθηκε στην περίοδο της τηλεοπτικής τους συνεργασίας, καθώς και για το διάστημα που υπήρξε μια απόσταση στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

«Είναι από τις ημέρες που ανυπομονώ πολύ για τον καλεσμένο μας σήμερα. Η σχέση μας έχει περάσει από σαράντα κύματα, αλλά όταν υπάρχουν στιγμές που δένουν δύο ανθρώπους, δεν χάνονται ποτέ ο ένας από τη ζωή του άλλου και ειδικά στα χαρμόσυνα γεγονότα. Χαίρομαι πολύ γιατί μετά από πολλά χρόνια θα βρεθούμε ξανά τηλεοπτικά και θα υποδεχτώ τη Μαρία Ηλιάκη, είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Θα τρελαθώ, συγκινούμαι σήμερα. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Είναι και η πανσέληνος σήμερα και είμαι ευσυγκίνητη», πρόσθεσε η Μαρία Ηλιάκη.

«Πώς με βλέπεις; Στρουμπούλεψα», ρώτησε η Κατερίνα Καινούργιου με τη Μαρία Ηλιάκη να απαντάει με χιούμορ: «Ψήλωσες».

Κατερίνα Καινούργιου: «Θυμάμαι να έχω κάνει απαράδεκτα σχόλια για εμφάνιση ανθρώπων»

«Έλεγα τις προάλλες, εδώ, ότι αν το “Δέστε τους” έπαιζε σήμερα, με αυτά που λέγαμε, δε θα μπορούσε. Δηλαδή θυμάμαι εγώ να έχω κάνει, επιεικώς, απαράδεκτα σχόλια για εμφάνιση ανθρώπων πάνω στο χιούμορ. Μπορεί τότε να μην παρεξηγούταν κάποιος αλλά πια θα ήταν όλο… ΕΣΡ, νομίζω», αποκάλυψε στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου.

«Ακόμα, για να καταλάβεις πόση αγάπη έχουμε η μία για την άλλη, ποτέ δε θυμάμαι τον λόγο που παρεξηγηθήκαμε και χαθήκαμε. Δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

«Το πιστεύεις ότι το σκεφτόμουν χθες; Δηλαδή σκεφτόμουν, “τώρα θα πάω εκεί, αν με ρωτήσει γιατί είχαμε παρεξηγηθεί;”. Σκεφτόμουν και έλεγα στον άνδρα μου “θα με ρωτήσει γιατί τσακωθήκαμε”, δεν θυμάμαι», πρόσθεσε, με τη σειρά της, η Μαρία Ηλιάκη.

«Δεν θυμάμαι, δεν υπάρχει λόγος. Είναι από αυτά τα χαζά, που είναι μέσα στη δουλειά και δεν καταλαβαίνεις τον λόγο. Μπαίνει και η φιλοδοξία του καθενός αλλά μετά… δεν υπάρχει λόγος», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της πρωινής της εκπομπής στον Alpha.