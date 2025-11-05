Τσουρός για Μουτίδου: «Είδατε τι συμβαίνει όταν ο άλλος δεν είναι δημοσιογράφος»

Ο Κώστας Τσουρός σχολίασε στην εκπομπή «Το ΄χουμε» την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από το «Real View», με τον γνωστό παρουσιαστή του ΣΚΑΪ να στέκεται στην συμπεριφορά της Σοφίας Μουτίδου, κάνοντας μια αιχμηρή κριτική προς την ίδια.

«Δεν καταλαβαίνω την επιμονή της Σοφίας Mουτίδου να λέει στον Απόστολο Γκλέτσο “Πες μας γιατί ήσουνα μπροστά”. Οι φήμες που μπορεί να είναι ανυπόστατες, δεν είναι και καταγγελίες. Δηλαδή, αν υπάρχουν επίσημες καταγγελίες ας τις βγάλει ή ότι ξέρεις κάτι αυτή η κοπέλα ότι αυτός και αυτός έκανε αυτό» υποστήριξε ο Κώστας Τσουρός, ο οποίος στην συνέχεια πρόσθεσε: «Όλα αυτά σε μία συζήτηση ό,τι να ‘ναι, ένα βράδυ στην εκπομπή τέσσερις γυναίκες, οι οποίες είχανε μείνει άφωνες γιατί καταλαβαίνανε που πάει το πράγμα.

Και η Ελίνα Παπίλα, και η Έλενα Χριστοπούλου και η Δάφνη Καραβοκύρη δεν τις ακούσαμε καθόλου κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης πήγανε να πούνε κάτι και συνέχιζε η Σοφία Μουτίδου.

Δεν ξέρω μπορεί να πείτε ότι είναι συντεχνιακό αυτό που λέω, αλλά είδατε τι συμβαίνει όταν ο άλλος δεν είναι δημοσιογράφος; Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, καλώς ή κακώς είναι μία συζήτηση καφενείου. Δεν είναι κουβέντα ταβέρνας όταν σε βλέπει ο κόσμος.

Όταν είναι ένα τόσο σοβαρό θέμα, χρειάζεται μία δημοσιογραφική προσέγγιση, κι αυτό δεν είναι» ήταν τα λόγια του Κώστα Τσουρού, ο οποίος φαίνεται πως δεν έμεινε ευχαριστημένος απο την συμπεριφορά του πάνελ της εκπομπής προς τον Απόστολο Γκλέτσο.