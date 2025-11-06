Χαμός στα καλλιστεία για Μις Υφήλιος- Ο διευθυντής αποκάλεσε χαζή την Μις Μεξικό

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Μις Μεξικό και τον διευθυντή των καλλιστείων Μις Υφήλιος, που φέτος πραγματοποιούνται στην Ταϊλάνδη, έχει προκαλέσει διεθνή αίσθηση.

Ο διευθυντής του θεσμού στην Ταϊλάνδη, Nawat Itsaragrisil, αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο φαίνεται να επιπλήττει τις διαγωνιζόμενες και να χαρακτηρίζει τη Μις Μεξικό, Fatima Bosch, «χαζή», επειδή δεν ανάρτησε προωθητικό υλικό σχετικό με την Ταϊλάνδη.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο Itsaragrisil απευθυνόμενος στην νεαρή κοπέλα είπε: «Αν ακολουθήσεις την εντολή του δικού σου διευθυντή, είσαι χαζή».

Όπως θα δείτε στο βίντεο ο διευθυντής των καλλιστείων «ξέφυγε» ταπεινώνοντας την κοπέλα δημόσια.

«Δεν σου έδωσα την ευκαιρία να μιλήσεις. Ακόμα μιλάω! Ακόμα μιλάω!», της είπε.

Μάλιστα στη συνέχεια κάλεσε την ασφάλεια.

Η Μις Μεξικό αποχώρησε αλλά την ακολούθησαν και οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες εξοργισμένες με την συμπεριφορά του ανθρώπου αυτού.