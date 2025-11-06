Χαμός στα καλλιστεία για Μις Υφήλιος- Ο διευθυντής αποκάλεσε χαζή την Μις Μεξικό

Η Μις Μεξικό αποχώρησε αλλά την ακολούθησαν και οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες εξοργισμένες με την συμπεριφορά του ανθρώπου αυτού.
Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Μις Μεξικό και τον διευθυντή των καλλιστείων Μις Υφήλιος, που φέτος πραγματοποιούνται στην Ταϊλάνδη, έχει προκαλέσει διεθνή αίσθηση.
Ο διευθυντής του θεσμού στην Ταϊλάνδη, Nawat Itsaragrisil, αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο φαίνεται να επιπλήττει τις διαγωνιζόμενες και να χαρακτηρίζει τη Μις Μεξικό, Fatima Bosch, «χαζή», επειδή δεν ανάρτησε προωθητικό υλικό σχετικό με την Ταϊλάνδη.
Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο Itsaragrisil απευθυνόμενος στην νεαρή κοπέλα είπε: «Αν ακολουθήσεις την εντολή του δικού σου διευθυντή, είσαι χαζή».
Όπως θα δείτε στο βίντεο ο διευθυντής των καλλιστείων «ξέφυγε» ταπεινώνοντας την κοπέλα δημόσια.
«Δεν σου έδωσα την ευκαιρία να μιλήσεις. Ακόμα μιλάω! Ακόμα μιλάω!», της είπε.
Μάλιστα στη συνέχεια κάλεσε την ασφάλεια.
Η Μις Μεξικό αποχώρησε αλλά την ακολούθησαν και οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες εξοργισμένες με την συμπεριφορά του ανθρώπου αυτού.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων με τον Raul Rocha, πρόεδρο του Οργανισμού Miss Universe, να καταδικάζει τις ενέργειες του Ταϊλανδού προσθέτοντας ότι θα περιορίσει τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον φετινό διαγωνισμό.
Τελικά, το βράδυ της Τετάρτης (05/11/25), κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής για τη Μις Υφήλιος 2025, ο Itsaragrisil ζήτησε συγγνώμη, με την δικαιολογία ότι βρισκόταν υπό «μεγάλη πίεση».
«Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβετε ότι η πίεση είναι μεγάλη. Είμαι άνθρωπος. Μερικές φορές, δεν μπορώ να ελέγξω», είπε ο Itsaragrisil. «Παρεμπιπτόντως, δεν σκοπεύω να βλάψω κανέναν γιατί σας σέβομαι όλους… Πρέπει να πω ότι λυπάμαι πολύ που συνέβη αυτό». Και πρόσθεσε: «Αν κάποιος δεν αισθάνεται άνετα με αυτό που συνέβη, λυπάμαι πολύ».
Στη συνέχεια υποκλίθηκε στις διαγωνιζόμενες της Μις Υφήλιος 2025.
Ο διαγωνισμός Μις Υφήλιος 2025 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου.
