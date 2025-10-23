«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία

Ένα «οδυνηρό» βίντεο με μια διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία έγινε viral, αφού η νεαρή γυναίκα δημιούργησε μια εξαιρετικά αμήχανη στιγμή επί σκηνής που άφησε τους θεατές να αναρωτιούνται αν τους γελούν τα μάτια και τα αυτιά τους.

Η Isamar Herrera, η εκπρόσωπος του Παναμά, συμμετείχε στον διαγωνισμό Miss Grand International, έναν διαγωνισμό διάρκειας πολλών εβδομάδων που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη, όταν έκανε ένα λάθος που πιθανότατα δεν θα το ξεχάσει ποτέ.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς της στέψης, η 31χρονη υποψήφια στεκόταν στη σκηνή μαζί με 76 άλλες διαγωνιζόμενες από όλο τον κόσμο, ενώ ο παρουσιαστής ανακοίνωνε τις γυναίκες που είχαν προκριθεί στους τελικούς.

Σε ένα σημείο, η Herrera φαίνεται να προχωράει μπροστά, με τις κάμερες να εστιάζουν πάνω της, καθώς χαμογελά και γιορτάζει τη «νίκη» της.

Η νεαρή υποψήφια προχωράει μπροστά, ενώ το πλήθος γύρω της παραμένει σε απόλυτη σιωπή.