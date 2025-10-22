Προμηθέας Αλειφερόπουλος: «Ήμουν εξαρτημένος, πήγα οικειοθελώς στο ΚΕΘΕΑ»

Μία συγκλονιστική συνέντευξη έδωσε ο ηθοποιός, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, ο οποίος μίλησε δημοσίως για τις εξαρτήσεις που είχε στο παρελθόν από ουσίες.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης (21.10.2025) στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» και μίλησε για όλα στην Αθηναΐδα Νέγκα.

Μάλιστα, ο Προμηθέας Αλειφειρόπουλος περιέγραψε πώς κατάφερε να βγει από τον κόσμο των εξαρτήσεων, ενώ αναφέρθηκε και στους λόγους που τον οδήγησαν εκεί.

«Έχω ιστορία με καταχρήσεις, έβρισκα διεξόδους έτσι. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσει αυτό. Ξεκίνησε από τρυφερή ηλικία και συνεχίστηκε μέχρι μεγάλη ηλικία, με μέτρο. Αλλά το μέτρο δεν έβγαζε από τη ζωή μου αυτή την επαφή», εξομολογήθηκε ο γνωστός ηθοποιός.

Τότε η Αθηναΐδα Νέγκα ανέφερε ότι εκείνη την εποχή υπήρχε η νοοτροπία «ο χρήστης του Σαββατοκύριακου» με τον καλλιτέχνη να συμφωνεί μαζί της.

«Σκέφτηκα κάποια στιγμή ότι κάτι δεν πάει καλά και άρχισα να σκέφτομαι και άλλα πράγματα, τι μουδιάζω, τι ψάχνω, τι δεν ψάχνω, κάνοντας χρήση και μουδιάζοντας τον εαυτό μου. Κάποια στιγμή ζήτησα βοήθεια γι’ αυτό. Την πήρα με πολύ ωραίο τρόπο. Πήγα οικειοθελώς στο ΚΕΘΕΑ, ήταν από τις καλύτερες επιλογές που έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι από τις ελάχιστες φορές που έχουν πει “μπράβο” στον εαυτό μου», τόνισε ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος.

«Πάντοτε ήμουν δραστήριος και αυτό ήταν η μεγάλη παγίδα, δεν ήμουν το ρεμάλι, ήμουν λειτουργικότατος. Οπότε αυτό ήταν μεγάλη παγίδα. Ήμουν εξαρτημένος. Ήθελα να κάνω κεφάλι και αυτό είναι σίγουρα εξάρτηση, αλλά πάει και κάπου βαθύτερα. (Ήθελα ναρκωτικά) για να αντέξω τη ζωή, να αντέξω τους άλλους και τον εαυτό μου. Εκεί αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα», είπε ακόμα για την εποχή που ήταν εθισμένος.