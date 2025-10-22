Διονύσης Σαββόπουλος: Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία, Ελευθερία Αρβανιτάκη και πλήθος τραγουδιστών τον αποχαιρετούν

Πόνο και θλίψη έχει προκαλέσει η απώλεια του σπουδαίου Διονύση Σαββόπουλου στον χώρο της τέχνης.

Ο αγαπημένος Νιόνιος του μουσικού πενταγράμμου «έσβησε», σε ηλικία 81 ετών, το βράδυ της Τρίτης (21.10.2025) από ανακοπή καρδιάς, ενώ τα τελευταία χρόνια έδινε μία μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.

Η Ελλάδα θρηνεί τον χαμό του σπουδαίου τραγουδοποιού και της συνθέτη Διονύση Σαββόπουλου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944 με ρίζες από την Κωνσταντινούπολη και τη Φιλιππούπολη.

Έλληνες καλλιτέχνες, από όλα τα είδη, θέλησαν να του δημοσίως το τελευταίο «αντίο», δημοσιεύοντας συγκινητικά μηνύματα στα social media. Ανάμεσά τους είναι ο Γιώργος Νταλάρας, η Γλυκερία, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Αντώνης Ρέμος, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, η Ελένη Φουρέιρα, η Κλαυδία, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Νατάσσα Μποφίλιου, η Πέγκυ Ζήνα και πολλοί άλλοι.