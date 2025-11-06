Η Νάνσι Πελόζι αποσύρεται από την πολιτική μετά από σχεδόν 40 χρόνια

Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη και μοναδική γυναίκα που υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, και μία από τις πιο ισχυρές φιγούρες στην πολιτική των Δημοκρατικών για δεκαετίες, ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει ξανά την εκλογή της.

«Όταν λέω στους συναδέλφους μου στη Βουλή ότι, ανεξαρτήτως του τίτλου που μου αποδόθηκε – πρόεδρος, ηγέτης, πειθαρχικός – δεν υπήρξε μεγαλύτερη τιμή για μένα από το να σταθώ στο βήμα της Βουλής και να πω, ‘Μιλάω για τον λαό του Σαν Φρανσίσκο.’ Πραγματικά αγάπησα να υπηρετώ ως η φωνή σας στο Κογκρέσο και πάντα τίμησα το τραγούδι του Αγίου Φραγκίσκου, ‘Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης,’ που είναι ο ύμνος της πόλης μας. Γι’ αυτό θέλω εσείς, οι συνδημότες μου του Σαν Φρανσίσκο, να είστε οι πρώτοι που θα μάθετε ότι δεν θα διεκδικήσω την επανεκλογή μου στο Κογκρέσο», δήλωσε η 85χρονη σε ένα βίντεο που δημοσίευσε, το οποίο ήταν ουσιαστικά μια επιστολή αγάπης προς την πόλη που εκπροσωπεί σχεδόν 40 χρόνια στην Ουάσινγκτον.

«Με ευγνωμοσύνη στην καρδιά, ανυπομονώ για το τελευταίο μου έτος υπηρεσίας ως υπερήφανη εκπρόσωπος σας. Προχωρώντας, το μήνυμά μου προς την πόλη που αγαπώ είναι το εξής: Σαν Φρανσίσκο, γνώρισε την δύναμή σου. Κάναμε ιστορία. Κάναμε πρόοδο. Πάντα ηγούμενοι, και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε, παραμένοντας πλήρεις συμμετέχοντες στη Δημοκρατία μας και αγωνιζόμενοι για τα αμερικανικά ιδανικά που αγαπάμε», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση αυτή έθεσε τέλος στις φήμες των τελευταίων ημερών ότι η Νάνσι Πελόζι, μετά από 38 χρόνια πολιτικής πορείας, προετοιμαζόταν να αποχαιρετήσει το Κογκρέσο. Παρά την αρχική αναφορά ότι θα αποχωρούσε μετά την τρέχουσα θητεία της, η Πελόζι συνεχώς αναγνωριζόταν ως μία από τις πιο ισχυρές πολιτικές μορφές του Δημοκρατικού Κόμματος.