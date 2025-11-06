Πάτρα: Η δημοτική αρχή στην απεργιακή κινητοποίηση των υγειονομικών

Η δημοτική αρχή της Πάτρας συμμετείχε στην απεργιακή συγκέντρωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, στηρίζει τις διήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις των υγειονομικών, όπως το κατέστησε σαφές και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, στη διάρκεια του οποίου κατέθεσε σχετικό ψήφισμα και ήταν παρούσα σήμερα το πρωί, στην απεργιακή συγκέντρωση των νοσοκομειακών γιατρών, που πραγματοποιήθηκε στην πύλη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου.

Η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη, παραβρέθηκε εκ μέρους του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, και δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ο Δήμος Πατρέων, στηρίζει έμπρακτα τους υγειονομικούς στις κινητοποιήσεις τους, σήμερα και αύριο. Η δημόσια υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Οι ελλείψεις προσωπικού, οι κλειστές κλινικές και χειρουργικές αίθουσες, οι τεράστιες αναμονές και η υποβάθμιση των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας, δεν μπορούν να συνεχιστούν.

Απαιτούμε άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ, άνοιγμα όλων των δομών που παραμένουν κλειστές και μαζικές, μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών.

Η υγεία του λαού δεν είναι κόστος. Είναι δικαίωμα».