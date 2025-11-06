Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Η δημοτική αρχή στην απεργιακή κινητοποίηση των υγειονομικών

Πάτρα: Η δημοτική αρχή στην απεργιακή κι...

Τι αναφέρει ο Δήμος Πατρέων

Η δημοτική αρχή της Πάτρας συμμετείχε στην απεργιακή συγκέντρωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, στηρίζει τις διήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις των υγειονομικών, όπως το κατέστησε σαφές και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, στη διάρκεια του οποίου κατέθεσε σχετικό ψήφισμα και ήταν παρούσα σήμερα το πρωί, στην απεργιακή συγκέντρωση των νοσοκομειακών γιατρών, που πραγματοποιήθηκε στην πύλη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου.

Η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη, παραβρέθηκε εκ μέρους του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, και δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ο Δήμος Πατρέων, στηρίζει έμπρακτα τους υγειονομικούς στις κινητοποιήσεις τους, σήμερα και αύριο. Η δημόσια υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Οι ελλείψεις προσωπικού, οι κλειστές κλινικές και χειρουργικές αίθουσες, οι τεράστιες αναμονές και η υποβάθμιση των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας, δεν μπορούν να συνεχιστούν.

Απαιτούμε άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ, άνοιγμα όλων των δομών που παραμένουν κλειστές και μαζικές, μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών.

Η υγεία του λαού δεν είναι κόστος. Είναι δικαίωμα».

Ειδήσεις Τώρα

Αιγιάλεια: Συνελήφθη άνδρας για απόπειρα διάρρηξης και κλοπής σε οικίες

Γκίλφοϊλ: Ιστορική στιγμή η συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο

Πάτρα: Διαγραμμίσεις και στη Ρήγα Φεραίου - Χώρος για τα τραπεζοκαθίσματα και πάνω στον πεζόδρομο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμος Πατρέων Απεργία

Ειδήσεις