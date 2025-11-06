Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Δανάη Μπάρκα: Αυτός είναι ο σύντροφός της, Φάνης

Δανάη Μπάρκα: Αυτός είναι ο σύντροφός της, Φάνης

Πιο ερωτευμένη από ποτέ η Δανάη

«Δεν θα ήθελα να παρουσιάσω μία σχέση μου δημόσια. Αν δεν είμαι σίγουρη για κάτι, φοβάμαι ότι πολλά μπορούν να συμβούν. Έχω ανεβάσει, απλώς δεν το έχουν ανακαλύψει. Έχω ανεβάσει story με σύντροφό μου.

Αν εξαιρέσεις τη μεγάλη μου σχέση εννέα χρόνων, μετά σχέση μου δεν έχει βγει προς τα έξω», είχε δηλώσει ένα μήνα πριν σε τηλεοπτική της εμφάνιση η Δανάη Μπάρκα. Που να ήξερε πως ένα μήνα μετά, όχι μόνο για γινόταν γνωστό το όνομα του αγαπημένου της αλλά θα είχαμε και την πρώτη τους κοινή φωτογραφία.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr

Ειδήσεις Τώρα

Χαμός στα καλλιστεία για Μις Υφήλιος- Ο διευθυντής αποκάλεσε χαζή την Μις Μεξικό

Αιγιάλεια: Συνελήφθη άνδρας για απόπειρα διάρρηξης και κλοπής σε οικίες

Πάτρα: Black Month (αντί για Friday), όνομα και πράγμα- Πεσμένη η κίνηση στην αγορά παρά τις προσφορές

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Δανάη Μπάρκα

Spotlight