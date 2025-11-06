Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Άμεση προσαρμογή της μοριοδότησης για τους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς»

Αναφορά στη Βουλή κατέθεσε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος για την άμεση προσαρμογή της μοριοδότησης και την ουσιαστική αναγνώριση της τριτεκνικής ιδιότητας των εκπαιδευτικών.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Την ανάγκη άμεσης προσαρμογής της μοριοδότησης των τρίτεκνων εκπαιδευτικών και ουσιαστικής εφαρμογής της ισόβιας αναγνώρισης της τριτεκνικής ιδιότητας φέρνει στη Βουλή ο Βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, με αναφορά προς τις Υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, την οποία συνυπογράφουν δώδεκα (12) ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ.

Η αναφορά βασίζεται στην επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Παιδιά (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.), που καταγγέλλει ότι, παρά τη νομοθετική ρύθμιση που κατοχυρώνει την ισόβια αναγνώριση της τριτεκνικής ιδιότητας, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει προσαρμόσει τη μοριοδότηση των τρίτεκνων εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, ζητείται από την κυβέρνηση να καθορίσει σαφώς τα πεδία εφαρμογής της ισοβιότητας της τριτεκνικής ιδιότητας, όπως κοινωνικά τιμολόγια (ΚΟΤ), δημοτικά τέλη, ΕΝΦΙΑ, προσλήψεις και μεταθέσεις στο Δημόσιο, μειωμένα εισιτήρια ΜΜΜ και να λάβει ουσιαστικά μέτρα στήριξης των τρίτεκνων οικογενειών και των νέων ζευγαριών ώστε να αποτραπεί η δημογραφική κατάρρευση της χώρας μας.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος επισημαίνει πως οι τρίτεκνες οικογένειες αξίζουν σεβασμό και έμπρακτη στήριξη, ειδικά σε μια περίοδο που η δημογραφική κρίση απειλεί το μέλλον της χώρας.