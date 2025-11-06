Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηλεία: Συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες για ρευματοκλοπή

Ηλεία: Συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες για ...

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στον Δήμο Πηνειού, τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν χθες το πρωί από την αστυνομία, καθώς φέρονται να είχαν συνδέσει παράνομα τις οικίες τους στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν χθες το πρωί, σε περιοχή του Δήμου Πηνειού, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, τέσσερις ημεδαποί άνδρες, διότι είχαν συνδέσει παράνομα τις οικίες τους στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Ειδήσεις Τώρα

Συμφωνία Exxonmobil, Energean και Hellenic Energy για γεωτρήσεις στο Ιόνιο – Οικόπεδο 2 με έως 200 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στις κορυφαίες θέσεις της CWTS Leiden Ranking Open Edition 2025

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για αντικατάσταση των παλαιών

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Ηλεία ΔΕΔΔΗΕ Αστυνομία

Ειδήσεις