Ηλεία: Συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες για ρευματοκλοπή

Στον Δήμο Πηνειού, τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν χθες το πρωί από την αστυνομία, καθώς φέρονται να είχαν συνδέσει παράνομα τις οικίες τους στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν χθες το πρωί, σε περιοχή του Δήμου Πηνειού, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, τέσσερις ημεδαποί άνδρες, διότι είχαν συνδέσει παράνομα τις οικίες τους στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.