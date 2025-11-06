Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Θεοδόσης Γεωργακόπουλος με τον Μάκη Κατσιγιάννη

Υποψήφιος Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Δυτικής Αχαΐας

Στο πλευρό του Μάκη Κατσιγιάννη, για τις εκλογές στη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, θα είναι και ο επιχειρηματίας, Θεοδόσης Γεωργακόπουλος.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Ο κ. Γεωργακόπουλος θα είναι υποψήφιος Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Δυτικής Αχαΐας, προσπαθώντας με όλες του τις δυνάμεις για την ενότητα και τη πρόοδο της παράταξης, χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις. Στόχος του είναι να γίνει η «γέφυρα» και η φωνή των ανθρώπων της Δυτικής Αχαΐας.

Η παρουσία του στο ψηφοδέλτιό ενισχύει ουσιαστικά την προσπάθειά για μια παράταξη που ενώνει, ακούει και δημιουργεί.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαίας Γεράσιμος Κατσιγιάννης

