Πάνος Ρούτσι: Δεν θα υποστήριζα ένα κίνημα της Καρυστιανού

Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει η φημολογία για ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ιδιαίτερα ανάμεσα στους συγγενείς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Μετά τον Νίκο Πλακιά, αρνητική θέση πήρε και ο Πάνος Ρούτσι απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός τέτοιου πολιτικού φορέα.

Ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό” για το αν θα υποστήριζε ένα πιθανό κόμμα από τη Μαρία Κρυστιανού.

«Από την αρχή λέμε, ούτε κόμμα, ούτε χρώματα. Δεν πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή κύμα. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει κάποιο κόμμα ή κύμα θα είναι καταστροφικό για εμάς. Δεν αμφισβητώ αυτά που είπε ο κ. Καραχάλιος αλλά μεταξύ μας με τη Μαρία, δεν μας έχει πει κάτι. Δεν νομίζω να υποστήριζα ένα κίνημα που θα προέδρευε η Μαρία Καρυστιανού, θα ήταν πολύ καταστροφικό γιατί ο κόσμος μας γνωρίζει για αυτό που είμαστε. Αν γίνει κάτι τέτοιο νομίζω ότι ο κόσμος θα αναρρωτηθεί για τον αγώνα που κάναμε 2,5 χρόνια. Δεν θα την υποστήριζα», δήλωσε αρχικά ο Πάνος Ρούτσι.

Ωστόσο, για την προοπτική η ίδρυση του πολιτικού φορέα να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της δίκης για τα Τέμπη, ο κ. Ρούτσι παραδέχτηκε: «Εκεί, θα το έβλεπα κάπως γιατί θα ήταν εντελώς καθαρός ο αγώνας μέχρι τότε».

«Με πήγαν ξανά στο νοσοκομείο»



Τέλος, αναφέρθηκε και στην κατάσταση της υγείας του μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας: «Καλά είμαι, αν και έχω πρόβλημα με την καρδιά μου, με βλέπει γιατρός. Λιποθύμησα λόγω της πίεσής μου, με πήγαν ξανά στο νοσοκομείο. Είναι από το άγχος και το στρες. Nοσηλεύτηκα 3-4 ημέρες. Με επισκέφθηκαν κάποιοι δικοί μου άνθρωποι. Ήρθε και ο Νίκος Καρβέλας. Είναι από τους ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ γιατί είναι αληθινός για παρέα να συζητάμε. Ήρθε εντελώς αυθόρμητα, αργά, και δεν ήθελε με τίποτα δημοσιότητα».