Άγιος έρωτας: Η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Παύλο την απιστία της Σοφίας

Τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο;
Συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στη συνέχεια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Άγιος έρωτας». Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα μεταδοθεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στις 21:00.
Άγιος έρωτας – Πέμπτη 6 Νοεμβρίου
Επεισόδιο 25ο: Η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Παύλο την απιστία της Σοφίας με τον Τάσο και τη χρησιμοποιεί για να τον εκβιάσει, ώστε να της πει πού είναι θαμμένος ο Βλάσης. Ο Αργύρης εξηγεί τα πάντα στον Κλεάνθη και τη Σμαρώ για το πώς κατάφεραν να πάρουν την Ελευθερία, ενώ η Χλόη αποκοιμιέται δίπλα στην κόρη της. Ο Πέτρος θυμώνει μόλις το μαθαίνει και συγκρούεται με τη Χλόη, η οποία του ζητά, για χάρη της κόρης της, να συγκατοικήσει για λίγο καιρό με τον Αργύρη. Η Σοφία παριστάνει τη μετανοημένη στη Θάλεια και στον Κλεάνθη, ενώ καταστρώνει ένα ύπουλο σχέδιο για να βλάψει την Αναστασία.
Ο Νικόλαος προαναγγέλλει την απουσία του από το σχολείο, αλλά ανησυχεί όταν μαθαίνει πως η Δέσποινα έχει φροντίσει να αναπληρώσει μέρος του μαθήματος των θρησκευτικών με καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Η Χριστίνα ομολογεί τον φόνο του Βλάση στον Νικηφόρο, αλλά αρνείται τη συμμετοχή του Χάρη στο έγκλημα. Ο Παύλος, με αφορμή τα όσα έμαθε για τη Σοφία, τρομοκρατεί τον Τάσο και τον αναγκάζει να γίνει υποχείριό του. Την ίδια στιγμή, η Δώρα επισκέπτεται μαζί με τη Δέσποινα το σπίτι της Ολυμπίας, χωρίς να υποψιάζεται τον θανάσιμο κίνδυνο που την περιμένει εκεί…
