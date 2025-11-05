Μητσοτάκης: Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ελλάδα

Η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας- ΗΠΑ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς υπουργούς Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, και Ενέργειας, Κρις Ράιτ.

Τα δύο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ βρίσκονται στην Αθήνα ενόψει της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Εταιρικής Σχέσης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) που πραγματοποιείται στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε σύμφωνα με το Μαξίμου η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας και η σημασία της για την ενεργειακή ασφάλεια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και των υποδομών που έχει αναπτύξει, όπως των τερματικών σταθμών LNG Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης, που τη μετατρέπουν σε κόμβο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και σε ενεργειακή πύλη μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Υπογράμμισε επίσης τη στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας για τη μεταφορά LNG, ενώ χαρακτήρισε την ταυτόχρονη παρουσία της ExxonMobil και της Chevron στην Ελλάδα, αμερικανική ψήφο εμπιστοσύνης.

Από την αμερικανική πλευρά στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μάικλ Ρίγκας, o Υφυπουργός Εξωτερικών Τζέικομπ Χέλμπεργκ , η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλυ Γκιλφόιλ καθώς και ανώτατα στελέχη των αμερικανικών κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Development Finance Corporation (DFC) και Export-Import Bank (EXIM).

Από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο Α’ Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Ανδρέας Φρυγανάς, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης Μίλτον Νικολαΐδης, ο Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού και η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

“Δεν συμβαίνει συχνά να έρχονται στην Ελλάδα ταυτόχρονα τόσοι πολλοί εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης. Θαρρώ αυτό καταδεικνύει την ισχύ της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μας, αλλά και της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδουμε στην ενεργειακή συνεργασία την οποία οικοδομούμε αυτή τη στιγμή”, σχολίασε υποδεχόμενος τους προσκεκλημένους στο Μαξίμου ο κ. Μητσοτάκης.

“Πιστεύω ότι οι προοπτικές για μελλοντική συνεργασία είναι τεράστιες. Η Ελλάδα έχει την τύχη να βρίσκεται σε μία μοναδική γεωγραφική θέση και αποτελεί τη φυσική πύλη εισόδου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα έργο μεγάλης γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας για εμάς και είμαστε ευτυχείς που γίνεται πραγματικότητα. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας μας, με τις θεμελιώδεις αρχές που μοιραζόμαστε”, συνέχισε.

“Είναι επίσης πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι αύριο θα γίνουν σημαντικές ανακοινώσεις ώστε, μετά από πολλές δεκαετίες, να πραγματοποιηθούν σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ελλάδα”, δήλωσε επίσης ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

“Έχουμε λοιπόν μια πλούσια ατζέντα και χαίρομαι που, από την τελευταία μας συνάντηση κύριε Υπουργέ, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά στην προώθηση ενός έργου που θεωρώ ότι έχει μεγάλο στρατηγικό ενδιαφέρον τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.”

Γκίλφοϊλ: Ιστορική περίσταση

Η κ. Γκίλφοϊλ έκανε λόγο για μία ιστορική περίσταση αναφερόμενη στην έκτη ετήσια διάσκεψη P-TEC. “Είμαι ενθουσιασμένη και χαρούμενη που πραγματοποιείται στην Αθήνα, με τα μάτια του κόσμου στραμμένα εδώ. Όπως σας ανέφερα σήμερα το πρωί, πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς περισσότεροι από 80 αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν καταφθάσει στην Αθήνα γι’ αυτή την πολύ σημαντική διάσκεψη, προκειμένου να τονίσουν την ισχύ της διμερούς σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας”, είπε στον κ.Μητσοτάκη και πρόσθεσε:

“Η Ελλάδα είναι διαχρονικά σταθερός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας στρατηγικός σύμμαχος, από γεωπολιτικής πλευράς, στην περιοχή. Έχετε δίκιο, αυτό θα είναι ιστορικό, έχουμε να κάνουμε ανακοινώσεις που θα είναι σημαντικές για την περιφερειακή σταθερότητα ως προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο, με την Ελλάδα να αποτελεί τον ενεργειακό κόμβο για όλο το μήκος του Κάθετου Διαδρόμου, πέρα από άλλες ανακοινώσεις.”

Μπέργκαμ: Η ενεργειακή διπλωματία είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο Τραμπ για να φέρει την ειρήνη στον κόσμο

Από την πλευρά του ο κ.Μπέργκαμ εκτίμησε ότι η “υπέροχη ομάδα” που ήρθε από ΗΠΑ στην Αθήνα “αντικατοπτρίζει τη δύναμη και τη σημασία της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας, η οποία όμως γίνεται όλο και πιο ισχυρή.”

Ανέφερε ότι μόλις πριν έξι μήνες ο κ.Παπασταύρου επικοινώνησε μαζί του και τώρα “βρισκόμαστε εδώ με τον Κάθετο Διάδρομο, τον συνεχιζόμενο διάλογο, την πρωτοβουλία 3+1, ανακοινώσεις και τις συγκεκριμένες συμφωνίες που μπορούν να επιτευχθούν.” Υπογράμμισε ότι “η ενέργεια δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική από ό,τι είναι σήμερα” και πρόσθεσε:

“Η ενεργειακή διπλωματία είναι ένα από τα εργαλεία που έχει χρησιμοποιήσει ο Πρόεδρος Trump για να φέρει την ειρήνη στον κόσμο. Πιστεύω, και εσείς καταλαβαίνετε, ότι η ενεργειακή αφθονία είναι ένα από τα στοιχεία που θα φέρουν ευημερία στον λαό σας, αλλά είναι επίσης ένα από τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να τερματίσουμε τη σύγκρουση στην Ανατολική Ευρώπη. Συνεπώς, όταν η Κίμπερλυ λέει “ιστορικό”, δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο από ειρήνη και ευημερία σε εξέλιξη εδώ.”

Τα εγκώμια Ράιτ για το όχι της Ελλάδας στον παγκόσμιο φόρο άνθρακα στη ναυτιλία

Τη μακρά ιστορία εταιρικής συνεργασίας και συμμαχίας Ελλάδας- ΗΠΑ υπογράμμισε ο κ.Ράιτ. “Η Ελλάδα είναι μια κορυφαία εμπορική χώρα, έχει ηγετικό ρόλο στο εμπόριο με την υπόλοιπη Ευρώπη και πιστεύω ότι θα έχει ηγετικό ρόλο και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συζητάμε για τόσες πολλές συνεργασίες εδώ, στην ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ναυτιλία και σε πολλούς άλλους τομείς συνεργασίας”, δήλωσε.

Ευχαρίστησε μάλιστα τον κ.Μητσοτάκη για την “τολμηρή ηγεσία” του στο θέμα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, όπου όπως είπε: “Υπήρχε μια τεράστια γραφειοκρατία που ήθελε να κάνει τη ναυτιλία πιο ακριβή και να επιβάλλει έναν παγκόσμιο φόρο άνθρακα.” Ο κ.Ράιτ σημείωσε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό: “Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτάχθηκαν σθεναρά σε αυτό και εκτιμώ την ηγεσία σας εδώ στην Ευρώπη, ώστε να μπορούμε να διατηρήσουμε τη ναυτιλία ελεύθερη και οικονομικά προσιτή”.

Τέλος ο κ.Ρίγκας, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον κ.Μητοσοτάκη την περασμένη εβδομάδα στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά, κατά την ενθρόνιση του νέου ηγούμενου, εξέφρασε την προσδοκία για εμβάθυνση και ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ με νέες διμερείς συμφωνίες.