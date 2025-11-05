Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Για «φανταστική συνάντηση» έκανε λόγο η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συζήτηση που είχε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τετάρτης (05/11).

Όπως γράφει χαρακτηριστικά η κα Γκίλφοϊλ, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι επικεντρωμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων, «χτίζοντας συμμαχίες και ενδυναμώνοντας την ασφάλειά μας, διευρύνοντας τις ευκαιρίες και προωθώντας την ευημερία».

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ προσθέτει πως η Ελλάδα ηγείται με κουράγιο και είναι ένας ζωτικός εταίρος στην προσπάθεια αυτά, καταλήγοντας: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας».