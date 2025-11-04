Η πρώτη δήλωση της Γκίλφοϊλ μετά τα διαπιστευτήρια στον Τασούλα

Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επέδωσε σήμερα τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, και στη συνέχεια συναντήθηκε και με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στην πρώτη της δήλωση, η Γκίλφοϊλ δηλώνει ότι είναι “βαθιά τιμή” και ότι “θα είναι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού”.

Η δήλωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

“Ήταν μεγάλη τιμή να επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα. Είναι βαθιά τιμή για μένα να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία και να είμαι η πρώτη γυναίκα Πρέσβης της χώρας μου στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού”.

Ο διάλογος Γκίλφοϊλ με Τασούλα – “Πέρασα τρομερό μήνα του μέλιτος στην Ελλάδα”

Αρκετά χαλαρό ήταν το κλίμα στο Προεδρικό Μέγαρο, το μεσημέρι της Τρίτης, όπου η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επέδωσε τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για «μεγάλη προσμονή» που υπήρχε για την άφιξή της, αν κρίνει κανείς από την παρουσία αρκετών φωτορεπόρτερ, και ρώτησε τη νέα πρέσβη αν είχε επισκεφτεί κατά το παρελθόν την Ελλάδα. Η ίδια απάντησε πως είχε καλύψει τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC, ενώ είχε περάσει εδώ τον μήνα του μέλιτος.

Ο διάλογος Γκίλφοϊλ – Τασούλα

Τασούλας: Όπως βλέπετε, υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας! Τρομερή προσμονή!

Γκίλφοϊλ: Σας ευχαριστώ!

Τασούλας: Το καταλαβαίνετε από τους φωτορεπόρτερ!

Γκίλφοϊλ: Το βλέπω, ήταν υπέροχα. Μου έχουν συμπεριφερθεί πολύ καλά. Είναι μία εκπληκτική εμπειρία. είναι τόσο ωραία που επέστρεψα στην Αθήνα και στην Ελλάδα.

Τασούλας: Έχετε επισκεφθεί τη χώρα ως τουρίστας;

Γκίλφοϊλ: Ναι, για την ακρίβεια κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC και επίσης πέρασα το μήνα του μέλιτός μου εδώ!

Τασούλας: Αλήθεια;

Γκίλφοϊλ: Τρομερός μήνας του μέλιτος! Στην Αθήνα, την Ύδρα, την Κέρκυρα, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη.