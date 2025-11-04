Πάτρα: Οδηγός Ι.Χ. «έκοβε βόλτες» στην Πλ. Γεωργίου και στον πεζόδρομο της Μαιζώνος

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Πάτρας, όταν οδηγός Ι.Χ. αποφάσισε να μπει σαν κύριος στην Πλατεία Γεωργίου, οδηγώντας αμέριμνος ανάμεσα σε πεζούς.

Ο ασυνείδητος οδηγός συνέχισε την πορεία του ακόμη και στον πεζόδρομο της Μαιζώνος, «κόβοντας» βόλτες λες και βρισκόταν σε κανονικό οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, φαίνεται πως ο οδηγός επιχείρησε να «κόψει δρόμο» και να διευκολύνει τη μετακίνησή του, αδιαφορώντας πλήρως για τους κινδύνους που εγκυμονεί μια τέτοια ενέργεια, ιδιαίτερα σε σημείο όπου κυκλοφορούν καθημερινά δεκάδες πολίτες.