Τηλεθέαση: Ποιοι οδήγησαν την κούρσα στην prime time την Τρίτη 4 Νοεμβρίου;

Τι έδειξαν τα νούμερα
Μάχη για την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης δόθηκε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στην prime time.
Γι’ ακόμα μία μέρα σύμφωνα με το zappit.gr, η μυθοπλασία είχε τον πρώτο λόγο, με τις σειρές του Alpha «Άγιος Έρωτας» και «Porto Leone» να οδηγούν την κούρσα στο δυναμικό κοινό.
Ο Άγιος Έρωτας σημείωσε μέσο όρο 14,5%, το Porto Leone 13,6%, το Μια νύχτα μόνο 11,9%, η Φάρμα 10,6%, η Γη της Ελιάς 10,3%, το Grand Hotel 10,2%, το The Wall 7,1%, το Γιατί ρε πατέρα 6,3%, το Παιδί 3,2%, το Καλά θα πάει κι αυτό 2,9% και το Real View 2,9%.
Όσον αφορά το γενικό σύνολο, η Γη της Ελιάς είχε μέσο όρο 18%, ο Άγιος Έρωτας 17,2%, Μια νύχτα μόνο 16,4%, το Grand Hotel 14,3%, το Porto Leone 14,1%, η Φάρμα 9,3%, το Γιατί ρε πατέρα 7,3%, το The Wall 6,7%, το Παιδί 2,7%, το Real View 2,3% και το Καλά θα πάει κι αυτό 2%.
Η τηλεθέαση αναλυτικά
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Άγιος Έρωτας – 14,5%
Porto Leone – 13,6%
Μια νύχτα μόνο – 11,9%
Φάρμα – 10,6%
Γη της Ελιάς – 10,3%
Grand Hotel – 10,2%
The Wall – 7,1%
Γιατί ρε πατέρα – 6,3%
Το παιδί – 3,2%
Καλά θα πάει κι αυτό – 2,9%
Real View – 2,9%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Γη της Ελιάς – 18%
Άγιος Έρωτας – 17,2%
Μια νύχτα μόνο – 16,4%
Grand Hotel – 14,3%
Porto Leone – 14,1%
Φάρμα – 9,3%
Γιατί ρε πατέρα – 7,3%
The Wall – 6,7%
Το παιδί – 2,7%
Real View – 2,3%
Καλά θα πάει κι αυτό – 2%
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
