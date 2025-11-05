Τηλεθέαση: Ποιοι οδήγησαν την κούρσα στην prime time την Τρίτη 4 Νοεμβρίου;

Μάχη για την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης δόθηκε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στην prime time.

Γι’ ακόμα μία μέρα σύμφωνα με το zappit.gr, η μυθοπλασία είχε τον πρώτο λόγο, με τις σειρές του Alpha «Άγιος Έρωτας» και «Porto Leone» να οδηγούν την κούρσα στο δυναμικό κοινό.

Ο Άγιος Έρωτας σημείωσε μέσο όρο 14,5%, το Porto Leone 13,6%, το Μια νύχτα μόνο 11,9%, η Φάρμα 10,6%, η Γη της Ελιάς 10,3%, το Grand Hotel 10,2%, το The Wall 7,1%, το Γιατί ρε πατέρα 6,3%, το Παιδί 3,2%, το Καλά θα πάει κι αυτό 2,9% και το Real View 2,9%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, η Γη της Ελιάς είχε μέσο όρο 18%, ο Άγιος Έρωτας 17,2%, Μια νύχτα μόνο 16,4%, το Grand Hotel 14,3%, το Porto Leone 14,1%, η Φάρμα 9,3%, το Γιατί ρε πατέρα 7,3%, το The Wall 6,7%, το Παιδί 2,7%, το Real View 2,3% και το Καλά θα πάει κι αυτό 2%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Άγιος Έρωτας – 14,5%

Porto Leone – 13,6%

Μια νύχτα μόνο – 11,9%

Φάρμα – 10,6%

Γη της Ελιάς – 10,3%

Grand Hotel – 10,2%

The Wall – 7,1%

Γιατί ρε πατέρα – 6,3%

Το παιδί – 3,2%

Καλά θα πάει κι αυτό – 2,9%

Real View – 2,9%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Γη της Ελιάς – 18%

Άγιος Έρωτας – 17,2%

Μια νύχτα μόνο – 16,4%

Grand Hotel – 14,3%

Porto Leone – 14,1%

Φάρμα – 9,3%

Γιατί ρε πατέρα – 7,3%

The Wall – 6,7%

Το παιδί – 2,7%

Real View – 2,3%

Καλά θα πάει κι αυτό – 2%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.