Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Τηλεθέαση: Ποιοι οδήγησαν την κούρσα στην prime time την Τρίτη 4 Νοεμβρίου;

Τηλεθέαση: Ποιοι οδήγησαν την κούρσα στη...

Τι έδειξαν τα νούμερα

Μάχη για την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης δόθηκε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στην prime time.

Γι’ ακόμα μία μέρα σύμφωνα με το zappit.gr, η μυθοπλασία είχε τον πρώτο λόγο, με τις σειρές του Alpha «Άγιος Έρωτας» και «Porto Leone» να οδηγούν την κούρσα στο δυναμικό κοινό.

Ο Άγιος Έρωτας σημείωσε μέσο όρο 14,5%, το Porto Leone 13,6%, το Μια νύχτα μόνο 11,9%, η Φάρμα 10,6%, η Γη της Ελιάς 10,3%, το Grand Hotel 10,2%, το The Wall 7,1%, το Γιατί ρε πατέρα 6,3%, το Παιδί 3,2%, το Καλά θα πάει κι αυτό 2,9% και το Real View 2,9%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, η Γη της Ελιάς είχε μέσο όρο 18%, ο Άγιος Έρωτας 17,2%, Μια νύχτα μόνο 16,4%, το Grand Hotel 14,3%, το Porto Leone 14,1%, η Φάρμα 9,3%, το Γιατί ρε πατέρα 7,3%, το The Wall 6,7%, το Παιδί 2,7%, το Real View 2,3% και το Καλά θα πάει κι αυτό 2%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Άγιος Έρωτας – 14,5%
Porto Leone – 13,6%
Μια νύχτα μόνο – 11,9%
Φάρμα – 10,6%
Γη της Ελιάς – 10,3%
Grand Hotel – 10,2%
The Wall – 7,1%
Γιατί ρε πατέρα – 6,3%
Το παιδί – 3,2%
Καλά θα πάει κι αυτό – 2,9%
Real View – 2,9%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Γη της Ελιάς – 18%
Άγιος Έρωτας – 17,2%
Μια νύχτα μόνο – 16,4%
Grand Hotel – 14,3%
Porto Leone – 14,1%
Φάρμα – 9,3%
Γιατί ρε πατέρα – 7,3%
The Wall – 6,7%
Το παιδί – 2,7%
Real View – 2,3%
Καλά θα πάει κι αυτό – 2%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

Ειδήσεις Τώρα

Παράξενα ονόματα, όμορφα τοπία: Οι πιο... αστείες παραλίες της Ελλάδας

Τελικά, πόσο επικίνδυνες είναι οι οθόνες για τα παιδιά;

Οι πέντε τύποι φίλων που όλοι χρειάζονται στη ζωή τους

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τηλεθέαση Τηλεόραση

Spotlight