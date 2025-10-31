Τηλεθέαση: Στην κορυφή της prime time το Hotel Elvira

Τι έδειξαν τα νούμερα
Κωμωδία φαίνεται πως επέλεξαν οι τηλεθεατές στην prime time ζώνη της Πέμπτης (30/10), δίνοντας στο Hotel Elvira του MEGA νούμερα τηλεθέασης που το έφεραν στην πρώτη θέση του ανταγωνισμού στο δυναμικό κοινό (18-54).
Η νέα κωμική σειρά του Μεγάλου Καναλιού συγκέντρωσε ποσοστό 15% έναντι 14,8% του “Άγιου Έρωτα” και 14,1% που σημείωσε το “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι”, αμφότερες για λογαριασμό του Alpha.
Στο 11,8% έφτασε η “Γη της Ελιάς”, ενώ ανέβασε στροφές και το First Dates, αφού άγγιξε το 10,3%. Μία μονάδα χαμηλότερα το μουσικό τηλεπαιχνίδι με την Έλλη Κοκκίνου στον ΑΝΤ1 και στο 8,6% το “The Floor” του Γιώργου Λιανού στον ΣΚΑΪ. Στο 3,2% αρκέστηκε το “Παιδί” της ΕΡΤ1 και στο 1,3% η Ευγενία Σαμαρά με το δικό της τηλεπαιχνίδι.
Αναφορικά με το γενικό σύνολο, εκεί τα πρωτεία πήρε ο “Άγιος Έρωτας”, με τα νούμερα τηλεθέασης να σκαρφαλώνουν στο 23,4%. Ακολούθησε η “Γη της Ελιάς” λίγο κάτω από το 20% και το “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” με σχεδόν 17%. Στο 12,2% το Hotel Elvira.
Από το 8,5% έως το 8,8% οι επιδόσεις για Έλλη Κοκκίνου, Ζενεβιέβ Μαζαρί και Γιώργο Λιανό. Στο 2,6% το “Παιδί” και στο 1,5% το τηλεπαιχνίδι της Ευγενίας Σαμαρά για την ΕΡΤ.
Η τηλεθέαση αναλυτικά
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Hotel Elvira – 15%
Άγιος Έρωτας – 14,8%
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 14%
Γη της Ελιάς – 11,7%
First Dates – 10,3%
Don’t Forget the Lyrics – 9,4%
The Floor – 8,6%
Το Παιδί – 3,2%
Στην Πίεση – 1,3%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Άγιος Έρωτας – 23,4%
Γη της Ελιάς – 19,1%
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 16,8%
Hotel Elvira – 12,2%
Don’t Forget the Lyrics – 8,8%
First Dates – 8,6%
The Floor – 8,5%
Το Παιδί – 2,6%
Στην Πίεση – 1,5%
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
