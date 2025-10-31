Τηλεθέαση: Στην κορυφή της prime time το Hotel Elvira

Κωμωδία φαίνεται πως επέλεξαν οι τηλεθεατές στην prime time ζώνη της Πέμπτης (30/10), δίνοντας στο Hotel Elvira του MEGA νούμερα τηλεθέασης που το έφεραν στην πρώτη θέση του ανταγωνισμού στο δυναμικό κοινό (18-54).

Η νέα κωμική σειρά του Μεγάλου Καναλιού συγκέντρωσε ποσοστό 15% έναντι 14,8% του “Άγιου Έρωτα” και 14,1% που σημείωσε το “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι”, αμφότερες για λογαριασμό του Alpha.

Στο 11,8% έφτασε η “Γη της Ελιάς”, ενώ ανέβασε στροφές και το First Dates, αφού άγγιξε το 10,3%. Μία μονάδα χαμηλότερα το μουσικό τηλεπαιχνίδι με την Έλλη Κοκκίνου στον ΑΝΤ1 και στο 8,6% το “The Floor” του Γιώργου Λιανού στον ΣΚΑΪ. Στο 3,2% αρκέστηκε το “Παιδί” της ΕΡΤ1 και στο 1,3% η Ευγενία Σαμαρά με το δικό της τηλεπαιχνίδι.

Αναφορικά με το γενικό σύνολο, εκεί τα πρωτεία πήρε ο “Άγιος Έρωτας”, με τα νούμερα τηλεθέασης να σκαρφαλώνουν στο 23,4%. Ακολούθησε η “Γη της Ελιάς” λίγο κάτω από το 20% και το “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” με σχεδόν 17%. Στο 12,2% το Hotel Elvira.

Από το 8,5% έως το 8,8% οι επιδόσεις για Έλλη Κοκκίνου, Ζενεβιέβ Μαζαρί και Γιώργο Λιανό. Στο 2,6% το “Παιδί” και στο 1,5% το τηλεπαιχνίδι της Ευγενίας Σαμαρά για την ΕΡΤ.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Hotel Elvira – 15%

Άγιος Έρωτας – 14,8%

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 14%

Γη της Ελιάς – 11,7%

First Dates – 10,3%

Don’t Forget the Lyrics – 9,4%

The Floor – 8,6%

Το Παιδί – 3,2%

Στην Πίεση – 1,3%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Άγιος Έρωτας – 23,4%

Γη της Ελιάς – 19,1%

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 16,8%

Hotel Elvira – 12,2%

Don’t Forget the Lyrics – 8,8%

First Dates – 8,6%

The Floor – 8,5%

Το Παιδί – 2,6%

Στην Πίεση – 1,5%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.