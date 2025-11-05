Συνάντηση Ιωάννη Ματσούκα με τον Μάρκο Μαραγκό στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Μια ουσιαστική συνάντηση με επίκεντρο την έρευνα και την ακαδημαϊκή συνεργασία πραγματοποιήθηκε χθες ανάμεσα στον Καθηγητή Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ιωάννη Ματσούκα, και τον Καθηγητή Ιατρικής, Μάρκο Μαραγκό, Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Πατρών και Αντιπρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Λοιμωξιολογίας.

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Ματσούκας αναφέρει:

"Χθες είχα τη χαρά να επισκεφτώ στο γραφείο του μια προσωπικότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας, που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης για την προσφορά του στην Υγεία και Κοινωνία. Τον διακεκριμένο Καθηγητή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Μάρκο Μαραγκό, Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Πατρών και Αντιπρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Λοιμοξιολογιας. Η επίσκεψη αφορούσε την ενημέρωση του στην έρευνα μας και στη προοπτική της. Χάρηκε να πληροφορηθεί ότι η έρευνα μας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση ευρίσκεται σε στάδιο κλινικών δοκιμών.

Του προσέφερα εκ μέρους των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, “Ιατρική Χημεία”, το μνημειώδες Λεύκωμα “Η Ελλάδα τιμά τον James Watson” όπου αποτυπώνονται λαμπρές σελίδες της ιστορίας του Πανεπιστημίου Πατρών από την επίσκεψη του Watson και άλλων κατόχων Nobel στο Πανεπιστήμιο Πατρών προσκεκλημένοι μου και του προγράμματος. Χάρηκε για το λεύκωμα με αφιέρωση για τη προσφορά του. Το Πρόγραμμα Ιατρική Χημεία θεμελιώθηκε στη θεσμική αλλά και στην ουσιαστική ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία των δύο Τμημάτων Ιατρικής και Χημείας και αποτέλεσε ένα Φάρο καινοτομίας στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και υπόδειγμα μεταπτυχιακού προγράμματος.

Ο κ. Μαραγκός ένας πυλώνας της Ιατρικής Σχολής κράτησε όρθιο το σύστημα υγείας στη πόλη μας στη περίοδο Covid και του οφείλουμε πολλά. Συνεχάρη την ερευνητική ομάδα και εξεδήλωσε την ένθερμη υποστήριξη και πρόθεση του να είναι αρωγός όπου μπορεί σε αυτό το σημαντικό έργο για την ιατρική και τον άνθρωπο. Αποτελεί ένα θησαυρό για το Πανεπιστήμιο και τη πόλη μας!"