Συνάντηση ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας με τον Νίκο Ανδρουλάκη για το ζήτημα της φοιτητικής κάρτας μετακίνησης

Σήμερα, Τρίτη, το Γραφείο Πόλης ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας πραγματοποίησε συνάντηση στη Βουλή με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη.

"Ο κ. Ανδρουλάκης επικρότησε την προσπάθεια για μείωση του φοιτητικού εισιτηρίου κατά 50% με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναγνώρισε την αδικία εις βάρος των φοιτητών στην Πάτρα και δεσμεύτηκε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα αναδείξει το ζήτημα στο Κοινοβούλιο.

Παρών στη συνάντηση ήταν ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Δράμας και τομεάρχης Μεταφορών, Αναστάσιος Νικολαΐδης, ο οποίος υπογράμμισε την αναγκαιότητα της πρωτοβουλίας και δεσμεύτηκε να την αναδείξει κοινοβουλευτικά με σχετικές παρεμβάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία. Παράλληλα μέλη του Γραφείου Πόλης που φοιτούν σε πολυτεχνικές σχολές συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Νίκο Μήλη, τον οποίο ενημέρωσαν αναλυτικά για το θέμα. Εκείνος αναγνώρισε το δίκαιο αίτημα και δήλωσε ότι ο επιστημονικός φορέας των μηχανικών θα σταθεί στο πλευρό τους.

Οι συναντήσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια του αιτήματος που κατέθεσε σύσσωμη η αντιπολίτευση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου το ζήτημα να συζητηθεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Την ίδια στιγμή, το αίτημα συναντά θερμή αποδοχή από τη φοιτητική κοινότητα, με την ψηφιακή καμπάνια να συγκεντρώνει συνεχώς νέες υπογραφές" αναφέρει σχετική ανακοίνωση.