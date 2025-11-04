Πάτρα: Χωρίς νερό αύριο οι περιοχές από την Κορίνθου και κάτω, από Γούναρη έως Αγίας Σοφίας

Λόγω επειγουσών εργασιών επιδιόρθωσης αφανούς βλάβης που εντοπίστηκε σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης επί της οδού Κορίνθου, αύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από τις 8:30 π.μ. έως τις 12 π.μ., στις περιοχές από την Κορίνθου και κάτω, από Γούναρη έως Αγίας Σοφίας.

Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης αλλά και της έκτασης της διακοπής.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.