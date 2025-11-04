Back to Top
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 5/11/2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΑΝΗ ΓΙΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΥ

(ΕΤΩΝ 86)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
------------
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΙΛΑ
ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΛΩΡΑΤΟΥ, ΙΣΙΔΩΡΑ ΡΟΥΠΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

---------------------

Info