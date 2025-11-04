Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 5/11/2025

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΑΝΗ ΓΙΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΥ

(ΕΤΩΝ 86)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΙΛΑ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΛΩΡΑΤΟΥ, ΙΣΙΔΩΡΑ ΡΟΥΠΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

