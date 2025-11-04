Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 5/11/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΑΝΗ ΓΙΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΥ
(ΕΤΩΝ 86)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΙΛΑ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΛΩΡΑΤΟΥ, ΙΣΙΔΩΡΑ ΡΟΥΠΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
