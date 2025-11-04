Τάκης Παπαδόπουλος: "Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών ενδυναμώνουν την εξωστρέφεια της Δυτικής Ελλάδας"

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμβάλλει ουσιαστικά στη νέα δυναμική πορεία διεθνοποίησης του δημόσιου περιφερειακού Πανεπιστημίου Πατρών, ενισχύοντας ενεργά τη στρατηγική εξωστρέφειάς του και στηρίζοντας τα δύο πανεπιστημιακά τμήματα της Γεωπονικής Σχολής της Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και τα αντίστοιχα της Πολυτεχνικής Σχολής, τα οποία αναδεικνύονται πλέον σε κόμβους γνώσης, καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης της αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Πατρών στην Κίνα, υπογράφηκαν σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια Sichuan Agricultural University (SAU) και Fujian University of Technology (FUT) για την ίδρυση κοινών Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Τμημάτων, και ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε το πρώτο βήμα της συνεργασίας που επισφραγίστηκε με τα εγκαίνια του

Σινο-Ελληνικού Ινστιτούτου Διδασκαλίας με τίτλο "Patras international Engineering Institute (PIEI), Fujian University of Technology", όπου συμμετέχουν φέτος ήδη 200 πρωτοετείς φοιτητές.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή στην αποστολή του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Τάκη Παπαδόπουλου, έδωσε το παρόν στις συναντήσεις και ανέδειξε τον ρόλο της Περιφέρειας ως καταλύτη ανάπτυξης, καινοτομίας και διεθνούς δικτύωσης. Παράλληλα είχε συναντήσεις με κυβερνητικούς παράγοντες, αλλά και εκπροσώπους των διεθνών σχέσεων των αντιστοίχων Περιφερειών.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις νέες προοπτικές συνεργασίας στους τομείς της αγροδιατροφής, της έρευνας, των εξαγωγών τοπικών προϊόντων, των logistics, του τουρισμού, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αλλά και της αξιοποίησης του αεροδρομίου του Αράξου και του Επιτάλιου.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή ολοκληρωμένων σχέσεων που συνδέουν την εκπαίδευση με την ανάπτυξη και τη διεθνή δικτύωση των περιφερειών.

Η διεθνοποίηση των τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής της Αιτωλοακαρνανίας, τα οποία διαθέτουν ισχυρή σύνδεση με την αγροτική παραγωγή, την οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη, δημιουργεί νέα δεδομένα για τη βιώσιμη προοπτική της περιοχής, ενισχύοντας την τοπική απασχόληση και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Τάκης Παπαδόπουλος δήλωσε:

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις αλλά τις διαμορφώνει. Με στοχευμένες πρωτοβουλίες και στρατηγικές συνεργασίες στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών, τα Τμήματα της Γεωπονικής Σχολής της Αιτωλοακαρνανίας και τα αντίστοιχα της Πολυτεχνικής Σχολής στις συνεργασίες τους με ξένα Πανεπιστήμια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση του ακαδημαϊκού τους ρόλου και στη διεθνή τους αναγνώριση.

Η συνεργασία με τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας αποδεικνύει ότι η Δυτική Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα γνώσης, πολιτισμού και ανάπτυξης, συνδέοντας την εκπαίδευση με την παραγωγή και ανοίγοντας νέους δρόμους προόδου για την περιοχή μας.

Η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα κάθε προσπάθεια που ενισχύει τη γνώση, την καινοτομία και τη διεθνή εξωστρέφεια, στο πλαίσιο μιας συνεκτικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το μέλλον της Δυτικής Ελλάδας.»

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος γνώσης και καινοτομίας, όπου Πανεπιστήμιο και Περιφέρεια συνεργάζονται στενά για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την περιφερειακή ανάπτυξη.