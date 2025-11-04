Πανεπιστήμιο Πατρών: Η Patras IQ επιστρέφει επετειακά το 2026

Η Οργανωτική Επιτροπή της Patras IQ – Έκθεσης Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας ανακοινώνει τη διεξαγωγή της 9ης διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2026, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: "Η Patras IQ διεκδικεί ενεργά έναν εθνικό ρόλο ως θεσμός διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, διευρύνοντας τη συμμετοχή θεσμικών και ιδιωτικών φορέων και αναδεικνύοντας την επέτειο των δέκα ετών αδιάλειπτης παρουσίας και ουσιαστικής συμβολής στο οικοσύστημα έρευνας, καινοτομίας, τεχνολογικής ανάπτυξης και μεταφοράς γνώσης.

Η 9η Patras IQ 2026 θα αποτελέσει ένα κομβικό σημείο εξέλιξης του θεσμού, με διευρυμένο περιεχόμενο, νέες συνεργασίες και διεθνή προοπτική, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την καινοτομία στην Ελλάδα.

-Χορηγοί

Γίνετε μέρος της επετειακής Patras IQ 2026 ως χορηγός και στηρίξτε τον εθνικό θεσμό καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας. Δείτε τα διαθέσιμα χορηγικά πακέτα και συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής χορηγού.

-Εκθέτες

Σας καλούμε να συμμετάσχετε ως εκθέτης και να παρουσιάσετε τις ιδέες, τα προϊόντα και τις τεχνολογικές σας λύσεις στο κοινό της Patras IQ 2026. Διαβάστε τον κανονισμό συμμετοχής και συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας.

Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της δυναμικής πορείας!".