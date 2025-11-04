Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Δυτική Ελλάδα: Συλλήψεις της αστυνομίας για μικροποσότητες ναρκωτικών

Τι αναφέρει η αστυνομία για τα περιστατικά

Στη Δυτική Ελλάδα, η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών, με κατασχέσεις μικρών ποσοτήτων κάνναβης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

1) Σύλληψη ανήλικου για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας 16χρονος, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 1,2 γραμμάρια κάνναβης.

Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

2) Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας BOOM.

3) Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 4,3 γραμμάρια κάνναβης και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας.

4) Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή της Αμαλιάδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά γραμμάρια κάνναβης.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ναρκωτικά Αστυνομία Συλλήψεις

