Δήμος Πατρέων: Να ανακληθεί άμεσα η απόφαση για κλείσιμο των δύο καταστημάτων ΕΛΤΑ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Ανθείας, με αίτημα να μην κλείσουν τα δύο υποκαταστήματα στην Πάτρα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Με την απαίτηση να ανακληθεί η απόφαση για κλείσιμο των δύο καταστημάτων ΕΛΤΑ, το ένα στο Νότιο Διαμέρισμα στην οδό Ανθείας και το άλλο στα Βραχνέικα (που δόθηκε απλώς τρίμηνη παράταση) και να στελεχωθούν πλήρως με ευθύνη του κράτους, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ της οδού Ανθείας που εξυπηρετεί πλήθος δημοτών και αίτημα να μην μπει κανένα λουκέτο και να μην μετακινηθεί ή απολυθεί κανένας εργαζόμενος.

Παρών στην διαμαρτυρία ήταν ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Οι κυβερνήσεις που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, δεν υπολογίζουν την ζωή του λαού, υπολογίζουν την κερδοφορία και την τσέπη τους. Αν κάτι δεν είναι κερδοφόρο γι’ αυτούς, το σβήνουν. Η εξυπηρέτηση του λαού όμως, δεν γίνεται να έχει ως κριτήριο την κερδοφορία».