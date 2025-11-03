Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5/11/2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΟΚΛΗ ΚΩΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ: ΕΥΔΟΚΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά & θεία

ΣΩΤΗΡΙΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ

ΕΤΩΝ: 79

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 4-11-2025 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στα Ζαρουχλέικα Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γιώργος-Άννα-Λίζα, Δημήτρης

Η ΕΓΓΟΝΗ: Κλειώ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αρχόντω Τσόλκα, Νίτσα Μαρλαφέκα, Βάσω Λαμπροπούλου, Ευαγγελία & Παντελής Κυριαζής

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΑΠΤ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟ

ΕΤΩΝ 82

Κηδεύουμε την Τρίτη 4-11-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΘΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΗΤΣΗ ) ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ & ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΜΙΧΑΗΛ & ΡΟΖΑΝΑ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ (εν Γερμανία)

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΘΗ – ΛΗΔΑ, ΣΥΜΕΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΠΥΡΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΦΩΤΙΟ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

ΕΤΩΝ: 50

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 4-11-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α΄κοιμητήριο Πατρών.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Κωνσταντίνος Κουλουμπής

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

--------