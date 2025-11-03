Πέθανε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι

Μία πολύ δυσάρεστη είδηση είδε το φως της δημοσιότητας το πρωί της Δευτέρας, καθώς η σύζυγός του Νότη Σφακιανάκη Κίλι, «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή.

Όπως ανέφερε η εκπομπή «Το πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη που ήταν μόλις 62 ετών έπασχε από χρόνιο Πάρκινσον. Το βράδυ της Κυριακής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς σφυγμό και δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Αναμένεται μέσα στη Δευτέρα να γίνει η νεκροτομή της άτυχης γυναίκας, σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας, ενώ από το περιβάλλον του Νότη Σφακιανάκη μαθαίνει ότι ο θάνατος της Κίλι ήταν ξαφνικός.

Μάλιστα, μία ημέρα νωρίτερα βρισκόταν σε οικογενειακό τραπέζι και τίποτα δεν προμήνυε το πρόωρο τέλος της.