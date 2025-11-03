Παρουσιάστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αιγιαλείας

Τα σημαντικότερα σημεία του Τεχνικού Προγράμματος για το 2026, το οποίο εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, παρουσίασε στην καθιερωμένη ενημέρωση των τοπικών ΜΜΕ ο Αντιδήμαρχος Έργων, Πολεοδομίας, Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού κ. Βασίλης Χριστόπουλος.

Αναφέρθηκε στο ότι φέτος οι πιστώσεις του τεχνικού προγράμματος για το νέο έτος, προϋπολογισμού 2.330.000 € μέσω ΣΑΤΑ και δημοτικών πόρων, θα βρίσκονται εντός προϋπολογισμού του 2026.

Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που προβλέπονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή παιδικών χαρών σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Αιγιαλείας, έργα κατασκευής οδοποιίας στον Δήμο και ιδιαίτερα στο κέντρο του Αιγίου, η κατασκευή πεζοδρομίων επίσης στο κέντρο του Αιγίου αλλά και σε άλλα σημεία της Αιγιάλειας, μικρά τεχνικά έργα σε όλο το Δήμο, η διαμόρφωση Κέντρου Πολιτικής Προστασίας (Room Control) εντός του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης», οι κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτιρίων, η επισκευή του Υπαίθριου Θεάτρου «Γιώργος Παππάς» και της πεζογέφυρας Υψηλών Αλωνίων, εργασίες επισκευής και συντήρησης αθλητικών χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρηση δημοτικών κοιμητηρίων κ.α.. Παράλληλα, έγινε λόγος για μελέτες που προωθούνται ώστε να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά εργαλεία, για πλήθος έργων και παρεμβάσεων. Ο κ. Χριστόπουλος σημείωσε παράλληλα ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών για την κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων και σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται και ο διαγωνισμός για την κατασκευή έργων οδοποιίας κυρίως μέσα στο κέντρο του Αιγίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλη αυτή η καθημερινότητα της εκπόνησης μελετών, της υποβολής τους για αξιοποίηση διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων, της εκτέλεσης και επίβλεψης των έργων, των επισκευών και των συντηρήσεων, αποτελεί αποκλειστικό αντικείμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς μετά την κατάργηση των ΝΠΔΔ του Δήμου (π.χ. ΔΗΚΕΠΑ, ΝΠΔΔ και Σχολικών Επιτροπών) μεταφέρθηκαν ως αρμοδιότητες και πλέον το προσωπικό, που με τα χρόνια μειώνεται και δεν αντικαθίσταται, καλείται να αντιμετωπίσει έναν διευρυμένο όγκο, σε συνεργασία με ανάθεση υπηρεσιών.

«Σημειώνεται ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι μια κατάσταση δυναμική, που προσαρμόζεται και αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες, πάντοτε όμως στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών σε κάθε γωνιά του Δήμου», υπογράμμισε τέλος ο κ. Χριστόπουλος.