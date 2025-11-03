Νίκος Μοίραλης για κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ: «Την κερκόπορτα την άνοιξαν άλλοι - Επιτέλους λίγο σεβασμός και αυτοσυγκράτηση»

Σκληρή δήλωση από τον Γραμματέα της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, Νίκο Μοιράλη, ο οποίος αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την παράδοση της δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο και συνδέει τη σημερινή κατάσταση στα ΕΛΤΑ με εκείνες τις αποφάσεις.

Παράλληλα, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για υποκρισία και αδράνεια, καλώντας σε σεβασμό, αυτοσυγκράτηση και πολιτική μνήμη.

Η δήλωσή του

Την χώρα στο Υπερταμείο για 99 χρόνια την παρέδωσαν ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός και ο Καμμένος ως εταίρος (ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) και η κοινοβουλευτική ομάδα του που αποτέλεσε την κυβέρνηση 2015-2019.

Η Συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) με την κυβέρνηση τους αρνήθηκαν στο Δ.Ν.Τ να το πράξουν. Για πολλά άλλα δεινά και περικοπές μπορεί να ευθύνονται, αλλά όχι για την παράδοση της περιουσίας της χώρας στους δανειστές.

Αυτό που γίνεται με τα ΕΛΤΑ σήμερα και η απαίτηση της εταιρίας για κλείσιμο καταστημάτων στηριζόμενη καθαρά στην εξίσωση ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ έχει ως αφετηρία και την σφραγίδα της τότε κυβέρνησης του σημερινού Rebranding.

Σαφώς η κυβέρνηση της ΝΔ που έχει ως δήθεν αφήγημα την στήριξη της υπαίθρου παρακολουθεί ως θεατής μιας και πάντα βάζει το κέρδος πάνω από τον άνθρωπο.

Την κερκόπορτα την άνοιξαν άλλοι!

Τα κροκοδείλια δάκρυα των βουλετών του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μοιάζουν ως κακό ανέκδοτο!

Όπως και επιστολές στελεχών της ΝΔ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο προς την κυβέρνηση και τον υπουργό μοιάζουν σαν το κλασσικό παραμύθι με τον καλό και τον κακό αστυνομικό!

Έχουμε μνήμη δεν είμαστε λωτοφάγοι!

Έχουμε γνώση δεν είμαστε κουτοί!

Επιτέλους λίγο σεβασμός και αυτοσυγκράτηση.

Η σιωπή είναι χρυσός!