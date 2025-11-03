Back to Top
Θεσσαλονίκη: Δίωξη στους δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια έξω από τα δικαστήρια

Για διατάραξη κοινής ειρήνης, απείθεια και παράβαση του νόμου περί αθλητισμού

Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των δύο ανδρών, που συνελήφθησαν για εμπλοκή στο επεισόδιο, το οποίο συνέβη το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη δίκη στο Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Οι δύο νεαροί διώκονται για διατάραξη κοινής ειρήνης, απείθεια και παράβαση του νόμου περί αθλητισμού, ενώ παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται πως άτομα με καρέκλες και αντικείμενα επιτέθηκαν σε άλλους, πιθανόν υποστηρικτές αντίπαλης ομάδας, που είχαν συγκεντρωθεί στα σκαλιά των δικαστηρίων, με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο να επεμβαίνουν με χρήση χημικών.

 Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η ένταση συνεχίστηκε λίγο αργότερα σε καφετέρια κοντά στα δικαστήρια, όπου συγκεντρώθηκαν οι εμπλεκόμενοι.

 

