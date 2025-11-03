Κίμπερλι Γκιλφόϊλ: Η τραγική ιστορία που κρύβει πίσω από το χαμόγελό της

Η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στην Ελλάδα και μάλιστα το Σάββατο πραγματοποίησε την πρώτη της βραδινή εμφάνιση στην οποία μάλιστα ήταν πιο εντυπωσιακή από ποτέ.

Λάμψη, χλιδή και… μια ζωή σαν σταρ του Χόλιγουντ. Αυτό που δεν γνωρίζουν, όμως, όλοι είναι πως η Κίμπερλι δεν μεγάλωσε έτσι.

Η νέα αμερικανίδα πρέσβειρα δεν γεννήθηκε «στα πούπουλα» και μάλιστα από τα 11 της χρόνια, είδε την σκληρή πλευρά της ζωής.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι παιδί μεταναστών. Η μητέρα της, Μερσέντες, καταγόταν από το Πουέρτο Ρίκο, ενώ ο πατέρας της, Άντονι Γκίλφοϊλ, είχε γεννηθεί στην Ιρλανδία και εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα είκοσί του χρόνια. Μεγάλωσε στις γειτονιές Μίσιον του Σαν Φρανσίσκο και Γουέστλεϊκ του Ντέιλι Σίτι.

