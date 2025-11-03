Κίλι Σφακιανάκη: Η κόρη της την βρήκε νεκρή στο σπίτι – Τι λέει ο ανιψιός του Νότη, Κωνσταντίνος

«Ο γιος της, Απόλλωνας ήταν στην Κω»
Συγκλονισμένη είναι ολόκληρη η ελληνικής και μη showbiz με την είδηση πως η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, έφυγε από τη ζωή.
Η 62χρονη έπασχε από χρόνιο parkinson και βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην Αθήνα από την κόρη της, Αφροδίτη.
Την εν λόγω πληροφορία μετέφερε η εκπομπή, Super Κατερίνα, σήμερα Δευτέρα 3/11, με την Κατερίνα Καινούργιου να στέλνει τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά της.
«Έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του. Μια γυναίκα η οποία όλα αυτά τα χρόνια είχε κάνει ελάχιστες εμφανίσεις. Στεκόταν διακριτικά στο πλευρό του. Μια γυναίκα που διατηρούσε διακριτική στάση. Δυστυχώς νικήθηκε...», ανέφερε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Καινούργιου.
