Κίλι Σφακιανάκη: Η κόρη της την βρήκε νεκρή στο σπίτι – Τι λέει ο ανιψιός του Νότη, Κωνσταντίνος

Συγκλονισμένη είναι ολόκληρη η ελληνικής και μη showbiz με την είδηση πως η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, έφυγε από τη ζωή.

Η 62χρονη έπασχε από χρόνιο parkinson και βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην Αθήνα από την κόρη της, Αφροδίτη.

Την εν λόγω πληροφορία μετέφερε η εκπομπή, Super Κατερίνα, σήμερα Δευτέρα 3/11, με την Κατερίνα Καινούργιου να στέλνει τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά της.

«Έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του. Μια γυναίκα η οποία όλα αυτά τα χρόνια είχε κάνει ελάχιστες εμφανίσεις. Στεκόταν διακριτικά στο πλευρό του. Μια γυναίκα που διατηρούσε διακριτική στάση. Δυστυχώς νικήθηκε...», ανέφερε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Καινούργιου.

