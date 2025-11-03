Ο Δήμος Πατρέων για τις 28 γάτες που ήταν κλεισμένες - Επόμενο βήμα η υιοθεσία τους

Σε ανακοίνωσή του για τις 28 γάτες ο Δήμος Πατρέων αναφέρει για το περιστατικό:

Έπειτ’ από καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, αφαιρέθηκαν με εισαγγελική εντολή από χώρο, εντελώς ακατάλληλο και υγειονομικά επικίνδυνο, 28 γάτες, που ήταν κλεισμένες μέσα στο σκοτάδι και σε αφόρητη δυσοσμία.

Μία εξαιρετικά δύσκολη και επείγουσα κατάσταση που καλέστηκε να αντιμετωπίσει ο Δήμος Πατρέων και το έκανε άμεσα. Μέσα σε 24 ώρες ετοιμάστηκε ένας προσωρινός χώρος, κατάλληλος για να τις υποδεχτεί και να τις φιλοξενήσει μέχρι να βρεθούν γι αυτές υιοθεσίες ή φιλοξενίες.

Οι εθελοντές έσπευσαν για την πρώτη εκτίμηση με την Αστυνομία, αλλά και έπειτα μαζί με εργαζόμενους του Δήμου φορώντας ειδικές στολές που προσέφερε ο Δήμος για την ασφάλεια όλων, μπήκαν στον αρχικό χώρο και περισυνέλλεξαν όλες τις γάτες. Κάποιες μεταφέρθηκαν αμέσως στους συμβεβλημένους με το Δήμο κτηνιάτρους ενώ οι υπόλοιπες μεταφέρθηκαν στο χώρο που είχε ετοιμαστεί με μαξιλαράκια, κουβέρτες, καλαθάκια αμμοδόχους και ό,τι άλλο ήταν απαραίτητο ώστε τα ζώα να νιώσουν άνετα και ασφαλή.

Οι γάτες θα στειρωθούν σταδιακά και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες κτηνιατρικές πράξεις πριν δοθούν για υιοθεσία η φιλοξενία.

Με την πολύτιμη συνεργασία των εθελοντών, οι γάτες φροντίζονται καθημερινά, ενώ συγχρόνως αναζητούνται κατάλληλες υιοθεσίες για να αποκατασταθούν όλα τα ζώα.

Οι περισσότερες γάτες είναι νεαρής ηλικίας, πολύ φιλικές, ενώ 4 από αυτές είναι μωρά περίπου 2 μηνών.

Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, να προσφέρουν την αλληλεγγύη τους σ’ αυτά τα πλάσματα, ανοίγοντας την αγκαλιά τους και υιοθετώντας ένα ζωάκι.

Το μήνυμα του Δημάρχου είναι:

«Όταν προσφέρεις σε ανήμπορα πλάσματα είναι ήδη ένα τεράστιο έργο».

ü Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο: 2613602341 ή 2613602386, πρωινές ώρες.