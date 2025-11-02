Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κόρινθος: Τροχαίο με τρία αυτοκίνητα - Βίντεο από την καραμπόλα

πηγή φωτογραφίας ekorinthos.gr

Από την καραμπόλα η οδός Πατρών της πόλης γέμισε με σπασμένα κομμάτια των τριών οχημάτων

Σοκαριστικό τροχαίο με τρία αυτοκίνητα σημειώθηκε στην Κόρινθο την Κυριακή (02.11.2025). Από την καραμπόλα η οδός Πατρών της πόλης γέμισε με σπασμένα κομμάτια των τριών οχημάτων.

Στο βίντεο του ekorinthos.gr όπου καταγράφηκε το τροχαίο φαίνεται αρχικά ένα κόκκινο αυτοκίνητο να ακολουθεί μία ξέφρενη πορεία στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Ξαφνικά, φεύγει από την πορεία του και κατέληξε σε μάντρα.

 Οι οδηγοί άλλων δύο αυτοκινήτων που ακολουθούσαν, προσπάθησαν να το αποφύγουν, αλλά τα οχήματά τους συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

#tags Κόρινθος Καραμπόλα

