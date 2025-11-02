Μικροεγκληματίες και όχι γκάνγκστερ οι δράστες πίσω από τη ληστεία στο Λούβρο, δηλώνει η εισαγγελέας

Μικροεγκληματίες και όχι άνθρωποι του οργανωμένου εγκλήματος φαίνεται να είναι οι δράστες που βρίσκονται πίσω από τη ληστεία του αιώνα στο Λούβρο, σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού.

Τρεις από τους τέσσερις υπόπτους βρίσκονται υπό κράτηση, ενώ τα κοσμήματα, αξίας 102 εκατ. δολαρίων, ακόμη παραμένουν άφαντα.

Σύμφωνα με τις αρχές, όπως μεταδίδει το Reuters, το προφίλ των δραστών δεν μοιάζει με αυτό των επαγγελματιών γκάνγκστερ τύπου Ocean's Eleven, αλλά με μικροκακοποιούς από τα βόρεια προάστια του Παρισιού.

«Δεν πρόκειται για συνηθισμένη παραβατικότητα… αλλά για ένα είδος παραβατικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκού στο ραδιόφωνο franceinfo.

«Αυτοί είναι σαφώς ντόπιοι. Όλοι ζουν περίπου στο Σεν-Σεν-Ντενί», είπε.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι διαρρήκτες ήταν ερασιτέχνες, καθώς έριξαν το πιο πολύτιμο από τα κοσμήματα, το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, ενώ άφησαν πίσω τους εργαλεία και δεν κατάφεραν να βάλουν φωτιά στο φορτηγό πριν διαφύγουν.

Οι γαλλικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο δραστών της διάρρηξης στο Λούβρο, ενός 34χρονου Αλγερινού που ζει στη Γαλλία και ενός 39χρονου που βρίσκεται ήδη υπό δικαστική επιτήρηση για διακεκριμένη κλοπή.

Και οι δύο ζουν στο Ωμπερβιλιέ, στο βόρειο Παρίσι, και έχουν «παραδεχτεί εν μέρει» τη συμμετοχή τους, δήλωσε ο Beccuau την περασμένη εβδομάδα.

Δύο ακόμη ύποπτοι, ένας 37χρονος και μια 38χρονη, συνελήφθησαν στις 29 Οκτωβρίου, ανοίγει νέα καρτέλα και κατηγορήθηκαν το Σάββατο.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, ο 37χρονος εκτιμάται ότι ήταν μέλος τετραμελούς ομάδας που πραγματοποίησε τη ληστεία, με βάση το DNA που βρέθηκε στο φορτηγό μετακόμισης.

Ο άνδρας είχε 11 καταδίκες, ενώ μαζί με την 38χρονη είναι ζευγάρι και έχουν παιδιά. Ίχνη της γυναίκας εντοπίστηκαν στο φορτηγό. Το γραφείο του εισαγγελέα δήλωσε το Σάββατο ότι και οι δύο αρνούνται την εμπλοκή τους στη ληστεία.

Ερωτηθείσα αν οι αρχές πιστεύουν ότι τρεις από τους τέσσερις ληστές βρίσκονται πλέον υπό κράτηση, η Μπεκού είπε ότι «τουλάχιστον ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται». Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι συνεργοί.

Να σημειωθεί ότι τρία ακόμη άτομα που συνελήφθησαν μαζί με το ζευγάρι, αφέθηκαν ελεύθερα χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.