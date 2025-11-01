Το «αντίο» της Λούκας Κατσέλη στον Σπύρο Σορβατζιώτη

Βαθύ πένθος σκόρπισε στον νομικό κόσμο της Πάτρας και στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του γνωστού και αγαπητού δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών, έπειτα από γενναία αλλά άνιση μάχη με σοβαρή ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια.



Το «αντίο» της ΕΔΕΜ

Η Γενική Διευθύντρια της ΕΔΕΜ Λούκα Κατσέλη σε συλλυπητήρια ανάρτησή της αναφέρει τα εξής:

«Πριν λίγες ώρες έφυγε από κοντά μας ο αγαπημένος μας συνάδελφος Σπύρος Σορβατζιώτης.

Ο Σπύρος, με τις νομικές του γνώσεις, την εμπειρία του, την ευθυκρισία του, τον επαγγελματισμό του, την ακεραιότητά του, την ευγένεια της ψυχής του και τη συναδελφικότητα του υπήρξε ουσιαστικός στυλοβάτης του Οργανισμού μας.

Δημιούργημά του ήταν η αποτελεσματική οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Τμήματος της Δημόσιας Εκτέλεσης και πολύτιμη η συμβολή του στο να δομηθεί η «οικογένεια της ΕΔΕΜ», με ήθος και σεβασμό στον δημιουργό και τα πνευματικά του δικαιώματα.

Αφήνει πίσω του ένα μεγάλο κενό, αλλά και ένα παράδειγμα ζωής που θα μας συντροφεύει πάντα.

Θα τον θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη, βαθιά εκτίμηση και αγάπη για όσα μας δίδαξε, για την παρουσία του και το αποτύπωμα που άφησε πίσω του.

Τα θερμότερα συλλυπητήρια μας στην αγαπημένη του οικογένεια, στους φίλους και συνεργάτες του…

Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας Σπύρο.

Θα μείνεις για πάντα στην καρδιά μας».