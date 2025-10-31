Πάτρα: Αποχαιρετούν τον συνεργάτη τους Σπύρο Σορβατζιώτη

Βαθύ πένθος σκόρπισε στον νομικό κόσμο της Πάτρας και στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του γνωστού και αγαπητού δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών, έπειτα από γενναία αλλά άνιση μάχη με σοβαρή ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια.

Αποχαιρετούν τον συνεργάτη τους

Σε ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του αναφέρει: "Το Δικηγορικό μας Γραφείο αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και συγκίνηση έναν εκ των ιδρυτών του, τον συνεργάτη και φίλο μας Σπύρο Σορβατζιώτη, που τόσο πρόωρα έφυγε από κοντά μας. Ο Σπύρος, σε όλη του την επαγγελματική πορεία, υπήρξε υπόδειγμα δικηγόρου — με ήθος, επιστημοσύνη και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Πάνω απ’ όλα, όμως, ήταν ένας άνθρωπος ευγενικός, αξιοπρεπής, δοτικός και γενναιόδωρος. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στην επαγγελματική μας οικογένεια όσο και στις καρδιές όλων μας.

Τον αποχαιρετούμε με αισθήματα βαθύτατου σεβασμού, αγάπης και ευγνωμοσύνης, υποσχόμενοι να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του και το αποτύπωμα που άφησε με τη στάση ζωής και το έργο του.

Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Αιωνία του η μνήμη.

Με εκτίμηση,

Οι Συνεργάτες

Φάνης Αδαμόπουλος, Δικηγόρος LL.M

Γιώργος Κάββουρας, Δικηγόρος M.Ed"'