Γη της ελιάς - spoiler: Η Ιουλία εγκαταλείπει τη Μάνη, ο Τζον επιστρέφει στην Αθηνά

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα προσεχή επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Όπως έχουμε δει, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, η σχέση της Ιουλίας και της Αθηνάς είναι τεταμένη. Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, η κόντρα των δύο γυναικών θα κορυφωθεί. Η Ιουλία αναμένεται να χάνει τη δικαστική διαμάχη εναντίον της Αθηνάς. Η εξέλιξη αυτή εξοργίζει τη Βρεττάκου, ενώ η Αθηνά παίρνει την απόφαση να κάνει ένα τελικό επαγγελματικό ξεκαθάρισμα μαζί της. Στο μεταξύ ο Τζον δεν έπαψε ποτέ να αγαπά την πρώην αγαπημένη του και προσπαθεί να την προσεγγίσει, ενώ αρχίζει να κρατά αποστάσεις από την Ιουλία. Όπως είναι φυσικό, η αλλαγή στη συμπεριφορά του παραξενεύει και απογοητεύει την Ιουλία. Ο Τζον δεν αργεί να δώσει τέλος στη σχέση τους και βάζει στόχο στην επανασύνδεσή του με την Αθηνά. Οι μέρες περνούν και η τελευταία φέρνει μια μεγάλη επιτυχία στην εταιρεία και η Αθηνά, αφήνοντας στην άκρη τον εγωισμό της, αναγνωρίζει το επιχειρηματικό της ένστικτο.

Στη συνέχεια, εκείνη συναντά τη Μαρία, η οποία την πιέζει να δώσει ακόμα μια ευκαιρία στον Τζον. Όμως η Αθηνά είναι διστακτική, καθώς ανησυχεί για τις αντιδράσεις της Φιλιώς. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά η Ιουλία απογοητευμένη από όλους και από όλα, αποφασίζει να πουλήσει στην Αθηνά το μερίδιό της και να φύγει από την Ελλάδα. Δίχως να χάνει χρόνο την ενημερώνει ότι της πουλάει τις μετοχές της, καθώς αποφάσισε να μετακομίσει μόνιμα στην Ισπανία. Η Αθηνά ξαφνιάζεται μιας και δεν περίμενε καθόλου αυτή την εξέλιξη, ενώ λίγο αργότερα συναντά τον Τζον. Οι δυο τους δίνουν αμοιβαίες εξηγήσεις, θέλοντας να κάνουν μια νέα αρχή ώστε να ξαναβρούν ως ζευγάρι. Γνωρίζουν πως η προσπάθεια που πρέπει να κάνουν για να πετύχει η επανασύνδεσή τους θα είναι μεγάλη αλλά είναι αποφασισμένοι να τα καταφέρουν. Από την άλλη η Ιουλία, ανακοινώνει στον Στάθη πως θα πάρει το παιδί και θα μετακομίσει για πάντα στην Ισπανία. Όπως είναι φυσικό, η αντίδρασή του δεν είναι καθόλου ψύχραιμη. Όμως η Ιουλία δεν κάνει πίσω. Όπως θα παρακολουθήσουμε, ο Στάθης δίνει τελεσίγραφο στην Ιουλία και μια μεγάλη μάχη διεκδικώντας τον γιο του. Όμως η πρώην γυναίκα του, αδιαφορεί και ετοιμάζει τις βαλίτσες της μιας και να ανυπομονεί για τη νέα αρχή στη ζωή της, μακριά από όλους και από όλα…

Η μητέρα της Μαλένας επιστρέφει και τη διεκδικεί

Η Βασιλική και ο Στέφανος είναι αποφασισμένοι να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Κι ενώ ο γιατρός είναι πολύ ευτυχισμένος μια πληροφορία του Κουράκου αναστατώνει τη ζωή του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, ο αστυνόμος τον συμβουλεύει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να έχει τα μάτια του ανοιχτά, καθώς η Σοφία (Βερονίκη Κυριακοπούλου), η μητέρα της Μαλένας, αποφυλακίστηκε.

Ο Στέφανος ταράζεται και τις επόμενες μέρες αρχίζει ο εφιάλτης του. Συγκεκριμένα, η μαμά της Μαλένας, η Σοφία, εμφανίζεται στο ιατρείο του. Εκείνος σοκάρεται ενώ εκείνη απαιτεί να δει τη μικρή. Όμως ο Στέφανος δεν θα της το κάνει τόσο εύκολο. Παρόλα αυτά, η Σοφία είναι αποφασισμένη να δει τη Μαλένα με όποιο κόστος. Έτσι, διεκδικεί μέχρι τέλους το δικαίωμά της και φαίνεται πως κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει, ούτε καν ο Στέφανος. Τελικά, η Σοφία αντικρίζει την κόρη της μετά από τόσο καιρό και, όσοι είναι μπροστά, παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα.