Σαλαμίνα: «Η μητέρα μου ήταν ανήμπορη να παλέψει» - Συγκλονίζει η κόρη της 75χρονης

Η κόρη της 75χρονης γυναίκας, η οποία δολοφονήθηκε στη Σαλαμίνα όταν τη χτύπησαν θανάσιμα στο κεφάλι με ένα μπουκάλι ληστές που μπήκαν στο σπίτι της, είναι συγκλονισμένη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δολοφονία συνέβη γύρω στις 4 το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας, και η κόρη, που κατοικούσε κοντά, έφτασε στο σπίτι περίπου δύο ώρες αργότερα.

Η κόρη μίλησε στους δημοσιογράφους με μεγάλη συντριβή και τρεμάμενη φωνή, αναφέροντας: «Έγινε χθες που ήταν μόνη της, δυστυχώς η ασφάλεια των πολιτών βλέπετε ποια είναι».

Ερωτηθείσα για το πώς ενημερώθηκε, απάντησε: «Την παίρναμε τηλέφωνο και δεν απαντούσε και ανησυχήσαμε γιατί δεν είχε πάει η γυναίκα εκείνη την ημέρα και ήρθαμε πολύ γρήγορα. Την βρήκαμε αμέσως. Η αδερφή μου πρόλαβε μπήκε μέσα, μετά ήρθε η ασφάλεια πάρα πολύ έγκαιρα και τα κλείσανε όλα». Εξήγησε επίσης ότι: «Η πόρτα ήταν κλειδωμένη, μπήκανε από το παράθυρο, παραβίασαν το παράθυρο».

Όσον αφορά τους γείτονες, η γυναίκα ανέφερε: «Υπήρχε και σκυλί, ακούσανε κάποιοι αλλά δεν έγινε κάτι. Πρέπει να ήταν μεσημεριανές ώρες».

Η κόρη, εμφανώς ταραγμένη, χαρακτήρισε το γεγονός ως «αποτρόπαιο» και τόνισε: «Η μητέρα μου ήταν ανήμπορη δεν μπορούσε να παλέψει. Την σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο». Σύμφωνα με την ίδια, οι δράστες ήταν δύο άτομα, και παρά το ότι υπήρχαν κάμερες, «Υπήρχαν τρεις κάμερες στο σπίτι αλλά αυτός που μπήκε, μπήκε από τυφλή γωνία».