Μαρινάκης: Κανένας μόνιμος υπάλληλος των ΕΛΤΑ δεν θα χάσει τη δουλειά του

Σε συνέντευξή του στο OPEN TV, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέλυσε τις πρόσφατες αλλαγές στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), εξηγώντας τα μέτρα που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών και την προστασία των θέσεων εργασίας.

Ο Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι τα ΕΛΤΑ λειτουργούν ανεξάρτητα από το κράτος, καθώς το 2018, με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τα ΕΛΤΑ, μαζί με άλλους δημόσιους οργανισμούς, πέρασαν από το ελληνικό Δημόσιο στο Υπερταμείο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι οι πολίτες, ανεξαρτήτως του σημείου της χώρας, δεν θα μείνουν χωρίς άμεση και φυσική παρουσία των ΕΛΤΑ. Είτε μέσω καταστημάτων που θα παραμείνουν ανοιχτά, είτε με κούριερ και διανομείς, είτε με συνεργάτες που θα εξυπηρετούν απομακρυσμένες περιοχές, οι υπηρεσίες θα συνεχιστούν κανονικά.

Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της διανομής του έντυπου Τύπου σε κάθε σημείο της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την απώλεια της πρόσβασης στους τύπους ενημέρωσης. Ο Μαρινάκης τόνισε πως κανένας μόνιμος υπάλληλος των ΕΛΤΑ δεν θα χάσει τη δουλειά του, παρότι αναγνώρισε ότι κάποιοι συμβασιούχοι ενδέχεται να επηρεαστούν από τις αλλαγές, κυρίως λόγω της ανάγκης εξορθολογισμού του δικτύου και του υψηλού κόστους λειτουργίας των καταστημάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάθε κατάστημα ΕΛΤΑ κοστίζει έως 150.000 ευρώ τον χρόνο, με ελάχιστη δραστηριότητα, και ο φορολογούμενος δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει για τη λειτουργία τους χωρίς ανταποδοτικά οφέλη.

Σχετικά με τη νέα αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι πρόκειται για «υπηρεσιακή» απόφαση της διοίκησης, που αφορά σημεία με ελάχιστη κίνηση, τονίζοντας ότι ο εξορθολογισμός είχε ξεκινήσει ήδη από τα προηγούμενα χρόνια. Παρά τις αλλαγές, διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι η εξυπηρέτηση θα συνεχιστεί είτε με νέα σημεία εξυπηρέτησης είτε με συνεργάτες και διανομείς.

Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε επίσης αναφορά στην ευρύτερη κοινωνική και πολιτική διάσταση των αλλαγών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για δύσκολες αλλά απαραίτητες αποφάσεις για τη βιωσιμότητα και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών.

Για τους αγρότες και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του κ. Φεύγα για το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων και του ΟΠΕΚΕΠΕ, διευκρινίζοντας ότι οι αγρότες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις επιδοτήσεις δεν είναι η πλειονότητα. «Οι μόνοι που ξεβολεύτηκαν είναι οι απατεώνες», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι «υγιώς λειτουργούντες αγρότες» θα λάβουν αυξημένες ενισχύσεις.

Εξήγησε πως το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη προγραμματίσει την καταβολή περίπου 950 εκατομμυρίων ευρώ στους αγρότες τις επόμενες εβδομάδες. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πρόοδο της κυβέρνησης στο ζήτημα των εγκληματιών και των απατεώνων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά με σταθερά βήματα για να λύσει προβλήματα που υπήρχαν για δεκαετίες.

Η Ελλάδα στο διεθνές προσκήνιο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, αναφέροντας τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και την Τουρκία. Σχολίασε την επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου στην Τουρκία και τη συμφωνία για την πώληση των Eurofighter, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει σύγχρονα εξοπλιστικά συστήματα, όπως τα Rafale και F-35, γεγονός που ενισχύει τη στρατηγική αποτρεπτική δύναμη της χώρας.

Σχετικά με τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας για τις ΗΠΑ, ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θα βοηθήσει στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, υπογραμμίζοντας τις συνεχείς συναντήσεις και τη στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Με την προσθήκη αυτών των διαρθρωτικών αλλαγών και των νέων διπλωματικών επιτευγμάτων, ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι πλέον μια ισχυρή και υπολογίσιμη δύναμη στην περιοχή, με σταθερές συμμαχίες και στρατηγικές επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο.